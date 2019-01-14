Сотрудники «Комсомолки» получили премию правительства в области СМИ

В понедельник, 14 января, премьер Дмитрий Медведев вручал премии правительства в области СМИ. Церемония традиционно приурочена к Дню российской печати. В этом году награду правительства получили сразу четыре сотрудника «Комсомолки»: первый заместитель главного редактора, шеф-редактор сайта kp.ru Олеся Носова, шеф-редактор «Комсомольской правды» Алексей Ганелин, первый заместитель генерального директора, издатель радио «КП» Александр Чепель и главный редактор радио «КП» Наталья Вороная. Премия вручена за создание объединенной мультимедийной редакции.

- Солидный возраст издания не помеха для освоения новых технологий. Мультимедийная редакция «Комсомольской правды» является источником информации для миллионов россиян, - отметил Медведев, вручая премию.

Шеф-редактор сайта kp.ru Олеся Носова и главный редактор радио «КП» Наталья ВоронаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Редакция «Комсомолки» - уникальна. Впервые в России создана единая редакция, в которой журналисты фактически стали универсалами: они работают не только на газету и сайт, но и на радио. Пишут статьи, делают фото, готовят аудиоматериалы и участвуют в радиоэфирах.

«Комсомольская правда» - один из самых бурно развивающихся медиа-холдингов России. Аудитория ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» - почти 2 миллиона человек, еженедельного – около 4 миллионов человек. Суточная аудитория радио КП -1,4 миллиона человек. Суточная посещаемость сайта kp.ru достигает 5 миллионов уникальных пользователей. Сайт KP.RU занимает лидирующие позиции среди СМИ по посещаемости - 49 миллионов уникальных посетителей в месяц. «Комсомолка» имеет широкую сеть представительств во всех регионах и уникальную зарубежную аудиторию - 2,5 миллионов человек. Соцсети, мессенджеры, аудио- и видеохостинги «КП» - это более 2,7 миллиона подписчиков.

- Мы считаем, что это награда десятков наших региональных изданий по всей России, изданий «КП» за рубежом и наших региональных радиостанций. И поскольку «Комсомолка» живой организм, она развивается, появляются новые технологи, мы бы хотели через какое-то время видеть себя не только в составе газеты, радио и сайта, но и телевидения, может, еще что-то появится. В общем, тешим себя надеждой, - заметил, получая премию из рук премьера, шеф-редактор «Комсомолки» Алексей Ганелин.

Сотрудники «Комсомолки» также поблагодарили генерального директора, главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, благодаря которому наша редакция успешно развивается как мультимедийное СМИ.

Дмитрий Медведев и шеф-редактор «Комсомольской правды» Алексей ГанелинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премии правительства вручены в 10 номинациях - по 1 миллиону рублей каждая. Лауреатами премии также стали обозреватель телекомпании «НТВ» Владимир Кондратьев, замглавного редактора телеканала «Россия-Культура» Бэлла Куркова, замглавного редактора «Новой газеты» Ольга Боброва и обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева, главный редактор журнала «Наука и жизнь» Елена Лозовская. За принципиальность в отстаивании прав жителей региона на страницах газеты «Якутск вечерний» премии удостоен шеф-редактор издания Леонид Левин. Но за неделю до вручения премии Леонида Левина не стало. Награда была вручена посмертно.

Дмитрий Медведев и первый заместитель генерального директора, издатель радио «КП» Александр ЧепельФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Пресса не должна быть ни покладистой, ни скромной, ни тем более всем довольной. Хотя нам, как государственным служащим, конечно, этого бы хотелось. Но пресса всегда проявляет характер. Без современных, авторитетных, профессиональных масс-медиа сегодня не может существовать ни государство, ни общество. Задача государства сделать так, чтобы СМИ нормально работали, - заявил Медведев.

Премьер напомнил, что в конце прошлого года были приняты поправки в закон о СМИ, расширяющие защиту журналистов, работающих в горящих точках.

- Защита и поддержка журналистов - это всегда ответственность властей, - отметил глава правительства.