ОНФ объяснил, что по новым нормативам школьного питания никто не запрещает родителям давать детям в школу еду

На днях в соцсетях случилась паника. В СМИ появилась информация, что новые нормативы школьного питания, которые разработаны в Роспотребнадзоре, запрещают детям приносить с собой в школу продукты из дома. Этим заявлением заинтересовались в Общероссийском народном фронте. В понедельник эксперты ОНФ встретились с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

- Мы пригласили Анну Юрьевну в Народный фронт, чтобы четко дать ответ на ту интерпретацию проекта СанПиН, который был опубликован, - рассказал глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.

По словам Развозжаева, на самом деле никаких запретов на домашнюю еду, которую родителями дают своим детям, чтобы те кушали на переменах в школе, в новом проекте СанПиН нет. Шум начался из-за того, что журналисты неверное интерпретировали одну из строчек документа. В ней шла речь об организации питания на территории школы, а вовсе не об условных маминых котлетах.

- Один ребенок со своим бутербродом никакую организацию питания провести не может, - объяснил Михаил Развозжаев. - Речь шла о том, что должны делать комбинаты питания, о больших партиях продуктов, которые могут быть использованы на кухне. Что касается индивидуальной еды, никаких ограничений СанПиН не вводит.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывает, что ведомство пытается навести порядок в сфере школьного питания. Но родители вправе сами принимать решение, как и чем кормить своих детей.

Общественная организация будет держать на контроле дальнейшее обсуждение новых норм по школьному питанию.