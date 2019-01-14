Страстный поцелуй Шукшиной и Алибасова вызвал оторопь

Станислав Садальский назвал свадьбу продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной одним из главных событий ушедшего года. Видимо, счастье молодых до сих пор не дает покоя Народному артисту России.

Актер на своей странице в Instagram опубликовал серию фотографий страстно целующихся молодоженов. На одной из них супруг страстно впился в губы своей избранницы.

"Молодожены, несдержанные, кровь горячая, ну как не напиться в Новый год. Будьте счастливы и живите долго... Хотя лучше старой жене стрела под бок, чем старик под боком", - оставил язвительный комментарий 67-летний Станислав Садальский.

stassadal Молодожены, несдержанные, кровь горячая

Жаркий поцелуй вызвал оторопь у многих подписчиков Садальского. Некоторые из них не стеснялись в выражениях: "Дурдом на выезде!", "А меня от них тошнит, особенно от великовозрастной "невесты", сейчас великовозрастной женушки, тошнит от их поцелуйчиков...Тьфу!", "Бедные дети Шукшиной, вот стыдоба. Так опозорить детей и внуков", "Одной ногой в могиле и туда же", "Шукшин в гробу переворачивается. Быть женой Василия Шукшина и на старости лет опуститься до Алибасова", "Почему такое омерзение от этих фотографий? Честно говоря, неприятно смотреть как лобызаются далеко не молодые люди... А уж Лида-то... От возраста, похоже, башня не на месте...", "Старость надо встречать достойно, а не превращаясь в шутов".

Сам Садальский ранее заявлял, что свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной - пиар и фейк. "Фейк. Алибасов слывет знатным пиарщиком, ему под стать только Максимка. Пусть развлекаются, и нам не скучно...", - высказался актер.

В свою очередь, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин убежден, что брак артистов - вынужденная мера. На этот шаг Лидия Федосеева-Шукшина якобы пошла, чтобы не оказаться в доме престарелых.

71-летний Бари Алибасов и 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой 20 ноября 2018 года. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. По словам артистки, свадьба была абсолютно спонтанной, но она об этом не жалеет.

Для Федосеевой-Шукшиной Алибасов стал пятым законным супругом. Первым ее мужем был актер Вячеслав Воронин. Затем артистка вышла за писателя, режиссера и сценариста Василия Шукшина. Третьим законным мужем стал кинооператор Михаил Агранович, четвертым - польский художник Марек Межеевский.

Алибасов и Шукшина познакомились на «Кинотавре» в Сочи. Они состояли в так называемом фактическом браке в течение трех лет после начавшегося в 1995 году бурного романа. Потом их пути разошлись, но продюсер и актриса сохранили теплые воспоминания о семейной жизни.