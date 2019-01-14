На пляжи итальянского острова Искья выбросило тысячи мертвых креветок

- Это новая динамика, которой раньше никогда не было! - говорит министр окружающей среды Серхио Коста о найденных на пляжах острова Искья тысячах мертвых креветок. - Мы ждем, что скажет научная проверка.

Пляжи Сан-Монтано на острове Искья (неподалеку от Неаполя) стали похожи на необычный розовый ковер, который при ближайшем рассмотрении нагоняет жути. Береговая охрана распространила призыв среди местного населения в отношении находки: «Внимание, их запрещено есть!»

Сейчас высказываются первые гипотезы гибели такого количества средиземноморского криля. Естественная гипотеза, мол, поднимаясь ночью из глубоких подводных каньонов, косяки креветок столкнулись с сильными водными потоками, потеряли «компас», почему-то погибли и их вынесло на берег. Мол, иногда такое в этих местах случается. В нее не очень верят. Есть гипотеза о заражении токсичными микроорганизмами и эпидемии среди креветок, в результате чего они погибли. И третья версия, к которой больше всего склоняются — что гибель морских животных случилась по вине пластикового мусора, нейлона и т.д., потому что в конце года три недели назад уже было нечто похожее, тогда в желудках креветок был обнаружен именно такой мусор — пластик и нейлон, который они приняли в пищу, и он стал причиной их массовой гибели.