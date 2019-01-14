Крупная автокатастрофа в Италии: на автостраде столкнулось 50 машин, включая 10 грузовиков

Автокатастрофа произошла на трассе 47 возле города Вальсугана в регионе Трентино, ее спровоцировал начавшийся дождь со снегом, за считанные мгновения превративший обледеневшую трассу в скользкий каток. Машины пытались тормозить, но водители теряли управление на такой дороге. За короткое время на трассе столкнулось аж 50 автомобилей, среди которых десять грузовых. Врачи и спасатели прибыли на место на вертолетах, по воздуху уже увезли 11 наиболее пострадавших в тяжелом состоянии в госпитали. Еще десятки водителей и пассажиров получили травмы, и чтобы оказать всем быструю помощь перед отправкой в больницы, спасатели спешно устроили палаточный лагерь.

Дорога сейчас перекрыта, а все движение перенаправлено на альтернативные трассы.