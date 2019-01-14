Путина пригласили на 100-летие Калашникова

Глава Удмуртии Александр Бречалов начал встречу с президентом с беспроигрышного хода - пригласил Владимира Путина на празднование 100-летия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова.

- В конце декабря мы оргкомитетом финализировали большой перечень мероприятий по всей стране, - рассказал Бречалов. - Больше 15 регионов очень активно включатся в празднование. Большая передвижная выставка охватит больше половины регионов России, в том числе и зарубежные страны. Очень большой интерес от почитателей таланта Михаила Тимофеевича из зарубежных стран. Например, из Голландии прислали целый набор интересного, подготовленного ими материала. И у них тоже некоторые мероприятия запланированы.

- В Голландии? - удивился Путин.

- Да. Поэтому мы заключили соглашение с «Росконгрессом» и 19 сентября проводим Форум оружейников в День оружейника. С концерном «Калашников» открываем технопарк имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Думаю, он будет одним из самых передовых и в России, и в Европе. Поэтому приглашаем. Уверен, что на очень хорошем уровне проведем.

Докладывая о ситуации в регионе, глава Удмуртии рассказал, что удалось в прошлом году остановить рост госдолга.

- На момент моего назначения в апреле 2017 года он составлял почти 49 миллиардов рублей, на 1 января 2019 года – 47 миллиардов 23 миллиона. Почти на 2 миллиарда мы его сократили, - заявил он. - Мы выполнили все условия с минфином, было, конечно, тяжело, потому что текущий дефицит был большой: в 2017 году больше 6 миллиардов, в 2018 году – 5 миллиардов.

Бречалов рассказал о "большом прорыве по дорогам".

- У нас очень плохая была ситуация и в части качества, и освоения средств, - признал он. - Мы отремонтировали и реконструировали на 30 процентов больше за те же деньги. К примеру, инертные материалы завозились, якобы завозились, с Урала и в три раза дороже. Почти 360 миллионов мы сэкономили только на использовании своих инертных материалов. Но пришлось, если по-честному, армейскую дисциплину вводить, у нас камеры были на асфальтоукладчиках.

- Рывок большой сделали, хороший, - одобрил президент.

- И на 30 процентов больше дорог. Знаете, какой ключевой элемент был? Это общественность. Вчерашний день, условно, – это «маргиналы», которые мешают работать. Сегодня они подписывают акты о приемке работ. Без их подписи мы не принимаем участок, - описал новую схему работы Бречалов. - У нас этот сезон был в этом смысле очень «веселый», 18 частных дорог пришлось переделывать. Берем керн – там 5-сантиметровый щебеночно-мастичный слой должен быть, а он 3-сантиметровый. Мы говорим: «Как?» – «Слушайте, не переживайте, мы так всё время делали, и нормально, через два-три года, выйдем, колейность поправим». Нам то же самое предстоит сделать со стройкой. Но в целом скажу, что через эти меры нам удалось справиться с текущей достаточно тяжелой ситуацией и по госдолгу, и по дефициту.