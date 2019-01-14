Не бейте по яйцам - опасно

Пусть сколько угодно твердят, что акции протеста во Франции — серьезный политический взрыв, а обнаруженные в российских магазинах упаковки с 9 яйцами вместо привычного десятка — пустяк, давно знакомый маркетинговый ход и не более, чем повод похохмить. Не будем забывать: восстание на броненосце «Потемкин» в 1905 году тоже началось с мелочи — протухшего мяса в борще. Да, знатоки истории поправят: мол, выступление готовилось заранее, а борщ лишь стал поводом, точнее даже, сигналом, это мало что меняет. Нам подняли пенсионный возраст — мы не роптали, вошли в положение. Мы живем в обстановке инфляции, постоянного роста цен, зависимости от доллара и стоимости нефти на мировых рынках — и тоже покорно принимаем эту данность, куда ж деваться. Вокруг вопиющее социальное неравенство — и снова молчим: плохо, конечно: но не лезть же из-за этого на баррикады. Мы можем все стерпеть и понять — к трудностям нам не привыкать, но тут вдруг на тебе: эти роковые 9 яиц вдруг всколыхнули страну. Интернет взорвался: «Где еще одно?! Снесли! Начисто!» Шутки шутками, но тут припомнили, что и литр молока уже не литр, а гораздо меньше, что некоторые «поллитровки» усохли до 0,45 л, ну а пиво по 0,5 еще и поискать надо: емкости повально сократились на 10%. А цены-то остались прежними — как при больших упаковках.

А серьезно: не пора ли остановиться в этих маркетинговых да и других фокусах, делающих нашу жизнь все дороже и дороже?

Как тут не вспомнить сказку про то, как дед с бабой и прочей домашней живностью никак не могли разбить злосчастное яичко, а мышка хвостиком задела — и все: яйцо вдребезги. Сказка ложь, да в ней намек. Как бы теперь уже само яйцо не стало той последней каплей в чаше социального терпения, не хотелось бы, чтобы желток стал оранжевым — это я о политических раскрасках.

К слову, зашел в магазин у дома — ни одной упаковки с 9 яйцами не увидел. И с 6 не было, хотя такие я обычно беру. Сплошь привычные десятки. И даже одна компания с коробом из 20 штук выставилась: народ охотно разбирал, так ведь дешевле.

Так что не надо нам бить по яйцам. Запрещенный прием.