2019-01-14T18:47:26+03:00
Экономика

Не бейте по яйцам - опасно

О чем только и говорят сейчас? О французских жилетах и русских яйцах. Цвета этих предметов, заметьте, очень близки: оранжевый и желтый. Совпадение? Не думаю
Владимир ПЕРЕКРЕСТобозреватель отдела экономики
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Не пора ли остановиться в этих маркетинговых да и других фокусах, делающих нашу жизнь все дороже и дороже?Не пора ли остановиться в этих маркетинговых да и других фокусах, делающих нашу жизнь все дороже и дороже?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пусть сколько угодно твердят, что акции протеста во Франции — серьезный политический взрыв, а обнаруженные в российских магазинах упаковки с 9 яйцами вместо привычного десятка — пустяк, давно знакомый маркетинговый ход и не более, чем повод похохмить. Не будем забывать: восстание на броненосце «Потемкин» в 1905 году тоже началось с мелочи — протухшего мяса в борще. Да, знатоки истории поправят: мол, выступление готовилось заранее, а борщ лишь стал поводом, точнее даже, сигналом, это мало что меняет. Нам подняли пенсионный возраст — мы не роптали, вошли в положение. Мы живем в обстановке инфляции, постоянного роста цен, зависимости от доллара и стоимости нефти на мировых рынках — и тоже покорно принимаем эту данность, куда ж деваться. Вокруг вопиющее социальное неравенство — и снова молчим: плохо, конечно: но не лезть же из-за этого на баррикады. Мы можем все стерпеть и понять — к трудностям нам не привыкать, но тут вдруг на тебе: эти роковые 9 яиц вдруг всколыхнули страну. Интернет взорвался: «Где еще одно?! Снесли! Начисто!» Шутки шутками, но тут припомнили, что и литр молока уже не литр, а гораздо меньше, что некоторые «поллитровки» усохли до 0,45 л, ну а пиво по 0,5 еще и поискать надо: емкости повально сократились на 10%. А цены-то остались прежними — как при больших упаковках.

А серьезно: не пора ли остановиться в этих маркетинговых да и других фокусах, делающих нашу жизнь все дороже и дороже?

Как тут не вспомнить сказку про то, как дед с бабой и прочей домашней живностью никак не могли разбить злосчастное яичко, а мышка хвостиком задела — и все: яйцо вдребезги. Сказка ложь, да в ней намек. Как бы теперь уже само яйцо не стало той последней каплей в чаше социального терпения, не хотелось бы, чтобы желток стал оранжевым — это я о политических раскрасках.

К слову, зашел в магазин у дома — ни одной упаковки с 9 яйцами не увидел. И с 6 не было, хотя такие я обычно беру. Сплошь привычные десятки. И даже одна компания с коробом из 20 штук выставилась: народ охотно разбирал, так ведь дешевле.

Так что не надо нам бить по яйцам. Запрещенный прием.

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