2019-01-14T18:59:29+03:00
Политика

Путин поручил оказать помощь пострадавшим в Шахтах

Губернатор Ростовской области доложил президенту о ситуации
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин поручил губернатору оказать всестороннюю помощь всем пострадавшим. ФОТО kremlin.ruВладимир Путин поручил губернатору оказать всестороннюю помощь всем пострадавшим. ФОТО kremlin.ru
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Президент через несколько часов после трагедии в городе Шахты по телефону выслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева, рассказавшего о ситуации на месте происшествия и принимаемых мерах. Владимир Путин поручил губернатору оказать всестороннюю помощь всем пострадавшим. Кроме этого президент дал поручение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину провести тщательное расследование причин взрыва.

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