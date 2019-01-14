2019-01-14T20:57:05+03:00
Экономика

Глава Удмуртии рассказал Владимиру Путину о эффективности работы с «Россетями»

Александр Бречалов проинформировал главу государства о социально-экономическом развитии региона
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14 января прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС14 января прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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В понедельник 14 января прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым. В ходе своего доклада последний отметил высокую эффективность совместной работы республики с Министерством энергетики РФ и группой компаний «Россети».

Регион плотно сотрудничал с энергетиками в ходе модернизации инфраструктуры. В частности, успешно было осуществлена сделка по приобретению «Ижевских электрических сетей» филиалом МРСК Центра и Приволжья - «Удмуртэнерго», который входит в группу «Россети». Для Удмуртии консолидация сетей стала мощным источником дополнительных средств для бюджета, а также возможностью качественно улучшить надежность энергоснабжения потребителей.

- В этом нам очень помогли Министерство энергетики и «Россети». Мы сейчас идем по пути централизации электрических сетей республики, - рассказал в беседе с главой государства Александр Бречалов.

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