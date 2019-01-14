Ещё один «толстяк» умер

Сергей Безруков: «Кино – это поход на сторону, а возвращаться надо в семью, в театр…»

Московский Губернский театр отметил пятилетие, а его худрук Сергей Безруков показал, что талантливый артист может быть сильным руководителем - и, возможно, скоро сделает аббревиатуру МГТ равной МХТ