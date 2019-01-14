2019-01-14T21:33:57+03:00
Звезды

Ещё один «толстяк» умер

Старейший поэтический журнал объявил о закрытии
Евгения КОРОБКОВА
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«Арион» - российский журнал поэзии, выходивший с 1994 года«Арион» - российский журнал поэзии, выходивший с 1994 года
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Ещё один «толстый журнал» объявил о закрытии. 14 января «умер» журнал «Арион».

«Уважаемые авторы и читатели! Проект «Журнал поэзии «Арион» завершается. Редакция прекращает приём рукописей», - говорится в официальном сообщении на главной странице журнала.

«Арион» - российский журнал поэзии. Выходит ежеквартально с 1994 года и стал первым за многие десятилетия специализированным поэтическим периодическим изданием России.

Благодаря ярко-оранжевой обложке журнала в обиходе литературной интеллигенции появился термин «цвет «Ариона».

Журнал «Арион» полемизировал с журналом «Воздух». Четверть века «Арион» возглавлял журналист, редактор, верлибрист Алексей Алехин.

Напомним, в начале года стало известно о закрытии старейшего литературного журнала «Октябрь». В конце 2018 года закрылся интернет-проект «Журнальный зал», единая страница в Интернете, где собирались публикации ведущих толстых журналов.

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