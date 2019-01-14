Ещё один «толстяк» умер
Ещё один «толстый журнал» объявил о закрытии. 14 января «умер» журнал «Арион».
«Уважаемые авторы и читатели! Проект «Журнал поэзии «Арион» завершается. Редакция прекращает приём рукописей», - говорится в официальном сообщении на главной странице журнала.
«Арион» - российский журнал поэзии. Выходит ежеквартально с 1994 года и стал первым за многие десятилетия специализированным поэтическим периодическим изданием России.
Благодаря ярко-оранжевой обложке журнала в обиходе литературной интеллигенции появился термин «цвет «Ариона».
Журнал «Арион» полемизировал с журналом «Воздух». Четверть века «Арион» возглавлял журналист, редактор, верлибрист Алексей Алехин.
Напомним, в начале года стало известно о закрытии старейшего литературного журнала «Октябрь». В конце 2018 года закрылся интернет-проект «Журнальный зал», единая страница в Интернете, где собирались публикации ведущих толстых журналов.