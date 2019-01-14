Солиста группы "Градусы" укусила змея в отеле на Бали

После новогодних праздников группа "Градусы" ушла на каникулы. Руслан Тагиев пока не рассказывает, как отдыхает, а вот Роман Пашков рванул с семьей на Бали.

- Хорошего отдыха, - написала ему в соцсетях продюсер Яна Рудковская.

Еще два дня назад Роман публиковал в своем инстаграме фото и видео с подписями "Бали - кайф", а потом что-то пошло не так. Сначала исполнитель сгорел под жарким солнцем.

- Намазался в три слоя и все равно, блин, сгорел, - написал в соцсети Роман Пашков.

На Бали в декабре жертвами цунами стали 62 человека погибли и еще не менее 20 человек числятся пропавшими без вести. Фанаты стали спрашивать у Романа: "На Бали землетрясение вроде было?"

- Все норм тут, - успокоил фанатов Пашков.

А 14 января исполнитель рассказал подписчикам, что на отдыхе его укусила змея и показал, как в местном госпитале у него берут кровь для анализов.

- Я ненавижу змей. И чтобы вы думали? Меня в отеле за ногу укусила змея. И непонятно: ядовитая или нет. Была мелкая неприятная змея. Поэтому я сейчас в госпитале. Взяли кровь. Что-то капают в руку.

pashock_official Меня укусила змея

Зная веселый характер Романа Пашкова, фанаты сразу же решили уточнить, не прикалывается ли артист? Тот ответил, что нет.

- Роман, судя по тому, что чувство юмора никуда не делось, червяк был не ядовитым, - написал в комментариях к посту adv_lawyer.

- Давай фото змеи. Будем делать опознание, - написала фанатка vivacubo.

- Уползла сволочь, не успел, - ответил Роман Пашков.

Официальные комментарии о состоянии здоровья артиста пиарщики и директор группы пока не дают, а фанаты желают здоровья.

Напомним, что в июне солист группы Роман Пашков попал в аварию, когда ехал в московский аэропорт "Внуково". Тогда у певца были многочисленные ушибы головы, плеча, ссадина на лбу и повреждены пальцы. Ему оказали медицинскую помощь, но гастроли в Турции пришлось отменить.