Россияне умирают быстрее, чем рождаются

За 11 месяцев 2018 года смертность в России превысила рождаемость на 193 тысяч человек, заявила Татьяна Голикова на сессии Гайдаровского форума. При этом, по словам вице-премьера, естественная убыль населения России может смениться приростом в 2023-2024 годах.

По ее словам, самая высокая убыль населения - семь человек на тысячу жителей, отмечается в Псковской, Тверской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. Естественный прирост фиксируется только в регионах Северного Кавказа, Якутии, Туве и Тюменской области, передает ТАСС.

В некоторых регионах естественная убыль населения увеличилась почти в два раза, констатировала Голикова на первой пленарной сессии Гайдаровского форума. Так, в Свердловской области разница между смертностью и рождаемостью за 11 месяцев 2018 года составила свыше семи тысяч человек. За аналогичный период 2017 года в регионе этот показатель составил 3746 человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Голикова надеется, что естественная убыль населения сменится приростом после 2023 года: "Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023-2024 годах".

Вице-премьер также отметила положительную динамику в показателях младенческой смертности в России. По словам Голиковой, за 11 месяцев 2018 года этот показатель составил 5 умерших в младенческом возрасте на 100 тысяч родившихся живыми. (Еще несколько лет назад было 5,5 - Ред.). К 2024 году эта цифра должна снизиться до 4,5.

По данным, которые приводит Росстат, естественная убыль населения России по итогам 2017 года составила 134 тысяч человек. Годом ранее в стране был зафиксирован прирост населения на 5400 человек. Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, перестал покрывать сокращение числа граждан страны.Численность населения впервые за последние десять лет сократилась.