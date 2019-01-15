2019-01-15T12:31:01+03:00
Происшествия

Поступление воды на станцию «Окружная» московского метро произошло из-за строительства перехода к МЦК

Причиной инцидента мог стать гидроудар в результате бурения наклонного хода [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Таким объявлением утром встретила пассажиров станция метро "Окружная". ФОТО АГН МоскваТаким объявлением утром встретила пассажиров станция метро "Окружная". ФОТО АГН Москва
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Пять дней назад в Москве из-за провала грунта затопило Тушинский тоннель, а утром 15 января — станцию метро «Окружная». На время пришлось закрыть сразу три станции Люблинско-Дмитровской линии: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». На время ликвидации воды и песка пассажирам предоставили для проезда бесплатные компенсационные автобусы. В метрополитене сразу же сообщили, что повреждений инженерных коммуникаций нет, поэтому после промывки тоннеля запустили два поезда без пассажиров, а позже в метро пустили людей. Поезда стали курсировать на Люблинско-Дмитровской линии в обычном режиме.

Видео с подтопленного участка метро между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы».

После обследования стала известна причина чрезвычайного происшествия — во время строительства второго вестибюля станции «Окружная» произошел гидроудар.

Из-за подтопления в метро, временно не работают три станции: Селигерская, Верхние Лихоборы, Окружная.

- Кратковременный выброс воды произошел в правом перегонном тоннеле между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена, - сообщила в эфире «Радио Комсомольская правда» (97,2 FM) руководитель пресс-службы «Мосметростроя» Нана Король.

На время ремонтных работ пришлось закрыть сразу три станции Люблинско-Дмитровской линии. Фото пресс-службы Московского метро

На время ремонтных работ пришлось закрыть сразу три станции Люблинско-Дмитровской линии. Фото пресс-службы Московского метро

По предварительной версии, выбило пробку тюбинга в результате бурения наклонного хода (эскалатора), который сейчас строят во втором вестибюле на станции «Окружная». Вследствие образовалось отверстие, через которое поступила вода на пути.

В Москве закрыли три станции метро из-за подтопления.

Стоит напомнить, что станцию метро «Окружная» открыли вместе с «Верхними Лихоборами» и «Селигерской» в марте 2018 года. Однако из станции «Окружная» пока только один выход, второй планировали открыть в 2021 году — он должен соединить станцию метро со станцией МЦК «Окружная» по принципу «сухие ноги» (пассажирам не нужно будет выходить на улицу). Теперь сроки открытия вестибюля, видимо, будут немного сдвинуты. В настоящее время уличный переход от станции «Окружная» к МЦК занимает пешком почти 15 минут.

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