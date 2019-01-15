2019-01-15T13:48:07+03:00
Экономика

Проценты по рублевым депозитам снова выросли

Средняя максимальная ставка крупных банков поднялась до 7,43%
Софья РУЧКО
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Ставки по вкладам медленно, но верно растут четвертый месяц подряд.Ставки по вкладам медленно, но верно растут четвертый месяц подряд.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Центральный банк опубликовал данные мониторинга ставок по вкладам в 10 крупнейших банках. Это Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, Открытие, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Средняя их максимальных ставок по рублевым депозитам сегодня - 7,43%. Самая высокая - 8,1% у не входящего в топ-10 банка "Ренессанс Кредит".

Ставки по вкладам медленно, но верно растут четвертый месяц подряд. Это, в частности, вызвано тем, что Центробанк с марта прошлого года поднимает ключевую ставку. Сейчас она равна 7,75%. как обычно вслед за ней дорожают и вклады.

Вероятно, в течение года ставки по вкладам продолжат расти. А вот для заемщиков плохие новости. Параллельно росту ставок по депозитам дорожаю кредиты. Ведь на средства вкладчиков, в том числе, выдают деньги заемщикам. А раз вкладчики станут получать больший доход, то компенсировать эту прибавку станут должники.

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