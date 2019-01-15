Битва за «зеленые» на Зеленом континенте

В Мельбурне стартовал первый в году турнир Большого шлема, который уже установил новый личный рекорд. Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии-2019 увеличился более чем на 7 процентов и составил 60,5 млн австралийских долларов (42,7 млн долларов США).

Любопытно, что каждый участник основной сетки соревнований, даже проигравший в первом раунде, получает по 75 тысяч австралийских долларов (54 тысячи долларов США). Вот как распределяются доходы в зависимости от того, как далеко пройдет спортсмен:

Одиночный разряд, основная сетка (Призовые в австралийских долларах)

Победитель $ 4,100,000

Финалист $ 2,050,000

1/2 финала $ 920,000

1/4 финала $ 460,000

4-й раунд $ 260,000

3-й раунд $ 155,000

2-й раунд $ 105,000

1-й раунд $ 75,000

Первый круг Australian Open прошли восемь теннисистов и теннисисток из России.

В понедельник с побед стартовали Карен Хачанов, Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова, остальные пять россиян сложили оружие.

А во вторник во второй круг прошли пять наших спортсменов из девяти.

У мужчин Даниил Медведев в трех сетах уверенно обыграл Харриса (6:1, 6:2, 6:1), а Евгений Донской в четвертом сете все же дожал серба Ласло Джере (6:7, 6:4, 6:1, 7:6).

У девушек Анастасия Потапова победила француженку Пармантье (7:6, 6:4), Наталья Вихлянцева американку Варвару Лепченко (7:6, 6:2, 6:4), а Маргарита Гаспарян ктиянку Чжу Лин (4:6, 6:2, 6:2).

Увы, среди неудачниц оказалась и первая ракетка России Дарья Касаткина, проигравшая швейцарке Тимя Бачинской 12 геймов подряд (3:6, 0:6). Последней зачехлила ракетку 21-летняя Вероника Кудерметова, пробившаяся в основной турнир через квалификации, и тем самым заработавшая 54 тысячи долларов США.