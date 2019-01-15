2019-01-15T14:28:31+03:00
Спорт

Петр Чех после 20 лет в футболе объявил о завершении спортивной карьеры в конце сезона

Последние годы он выступает за лондонский "Арсенал"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Петр Чех уходит на пенсию.Петр Чех уходит на пенсию.Фото: REUTERS
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Всемирно известный чешский вратарь Петр Чех объявил о том, что решил уйти на пенсию после окончания нынешнего сезона. Сейчас 36-летний Чех играет за лондонский "Арсенал", но все же решил, что пора завершить свою спортивную карьеру. О чем официально объявил у себя в соцсетях.

- Это мой 20 сезон в качестве профессионального игрока и 20 лет с того момента как я подписал первый профессиональный контракт. И мне кажется что настало время объявить о том, что я завершаю свою карьеру в конце этого сезона. 15 лет я провел в Английской Премьер-Лиге, выиграв все что возможно, добился всех целей, которые ставил перед собой. Я продолжу усердно работать в "Арсенале" с надеждой выиграть еще один трофей в конце сезона, после чего я сосредочусь на своей жизни вне футбольного поля, - говорится в заявлении чешского вратаря, которое Петр Чех разместил у себя в "Твиттере".

Петр Чех, напомним, играет за лондонский "Арсенал" с 2015 года. Его первым профессиональным клубом стал чешский "Хмел", за который он играл с 1999 по 2001 годы. Всемирную известность Чех приобрел, играя за лондонский "Челси". В этом клубе он играл с 2004 по 2015 годы.

В составе "Челси" он 4 раза выиграл чемпионат Англии, в 2012 году - Лигу Чемпионов, а спустя год - Лигу Европы УЕФА. В 2004 году в составе сборной Чехии он стал третьим на чемпионате Европы, который проходил в Португалии.

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