Владелец спрыгнувшего с эвакуатора такси: «Я просто забрал свое!»

- А что так можно? - изумились миллионы пользователей соцсетей, мягко говоря, необычному способу съезда с платформы эвакуатора.

Герой вовсе не каскадер, а обычный автомобилист, который, что уж скрывать, в тот день психанул на на шутку. Видео побега с эвакуатора всего за несколько часов набрало несколько миллионов просмотров. На кадрах видно, как водитель освобождает колеса машины от крепления и задним ходом съезжает на дорогу с платформы эвакуатора. Прыжок - и машина с высоты плюхается на асфальт задним бампером и, как ни чем не бывало, мчит по трассе.

Владелец такси спрыгнувшего с эвакуатора: «Я просто забрал свое!».

Таких маневров сотрудники московского паркинга еще никогда не видели.

- Водители нервные пошли и всякое бывало. К примеру, дорогу эвакуатору перекрывали, или, забравшись на платформу, запирались в салоне, но чтобы с платформы на дорогу сигануть — это впервые, - изумился водитель эвакуатора Олег Пронин.

И хотя обошлась без пострадавших, а угонщик-экстремал был собственником автомобиля, на всякий случай проверку в полиции ведут.

ПСИХАНУЛ!?

История быстро обросла слухами. В народе водитель прослыл злостным нарушителем правил парковки, якобы за это иномарку хотели увезти на штрафстоянку. Но на самом деле все оказалось не так. Нам удалось пообщаться с героем нашумевшего видео.

Оказалось, что иномарку, за рулем которой был водитель такси Зариф, 13 января, недалеко от аэропорта «Внуково» для проверки документов остановили сотрудники ГИБДД. Лицензия на перевозку пассажиров была, а вот медосмотра у водителя не оказалось. За такое нарушение автомобиль должны были доставить на штрафстоянку. Но Зариф сразу позвонил собственнику Владимиру Бабичу, мол выручай, твою машину забирают.

- Я приехал на место через 40 минут. Показал гаишникам документы и сказал, что хочу забрать свою машину. Машина была уже на платформе эвакуатора. Я попросил спустить ее на асфальт, но никто не отреагировал. Тогда я просто решил забрать свое, машину, которая принадлежит мне по закону. Конечно, все было на эмоциях, - рассказал Владимир.

- Не было страшно совершать такой маневр?

- Я опытный водитель и знал, что ничего серьезного с машиной не произойдет. Ну подумаешь, бампер немного повредил, это же ерунда. Главное, что ничего не нарушил, - заявил Владимир Бабич.

Собственник авто: "Ну подумаешь, бампер немного повредил, это же ерунда".Фото: YouTube

К Владимиру у правоохранительных органов действительно претензий — нет. А вот находившиеся за рулем его иномарки водитель будет оштрафован за отсутствие медосмотра. Кстати, это не первый конфликт между таксистами и сотрудниками службы эвакуации.

В ноябре прошло года еще один бомбила без медицинской справки более 12 часов просидел в своем автомобиле, препятствуя эвакуации. Это нарушение бьет все рекорды. По данным столичного департамента транспорта только со 2 октября по 17 декабря (в это время проходил профилактический рейд) на штрафстоянки были эвакуированы более тысячи автомобилей такси. У всех водителей не было отметок о прохождении медосмотра.

- Странная ситуация получается. Сначала безответственным перевозчикам выдают разрешение на работу, а потом ловят водителей за отсутсвие медосмотра. Конечно, таким образом пополняется касса штрафстоянок и суммы туда попадают немаленькие - 5000 рублей за одну машину. Но куда проще было бы ужесточить правила выдачи лицензий, чтобы исключить выход в рейс безответственных водителей, - прокомментировал Валентин Доронов, активист общественного движения «Честное такси».

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