Лыжня 6250: Москвичей приглашают пробежать дистанцию и помочь детям

Встать на лыжи и спасти чью-то жизнь смогут москвичи в начале февраля. Благотворительный фонд "Линия жизни" приглашает всех на семейный правздник - Лыжня 6250. Он пройдет 10 февраля на трассе ОУСЦ «Планерная».

Принять участие и присоединиться к колонне лыжников сможет каждый. А возглавит ее Ольга Зайцева – российская биатлонистка, двукратная Олимпийская чемпионка в эстафете (2006 и 2010), трёхкратная Чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России.

Все регистрационные сборы за участие пойдут на доброе дело - на помощь подопечным фонда «Линия жизни». Фонд помогает детям, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний - финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования, проведение исследований.

Вставать на лыжи лучше всей семьей! Возраст участников - от 6 лет

- Кто-то выходит на старт, чтобы установить личный рекорд, кто-то просто хочет хорошо провести время на свежем воздухе вместе с детьми. Объединяет всех участников желание сделать доброе дело», - говорит президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Как принять участие

На лыжне каждый может выбрать одну из двух дистанций: 3125 или 6250 метров. Пройти дистанцию можно будет как классическим, так и коньковым ходом. Причем на праздник приглашают приходить всей семьей - к участию допускаются дети от 6 лет.

На старте оборудуют теплые раздевалки, а на финише спортсмены смогут угоститься чаем, кашей и масленичными блинами. Всех, кто вышел на старт, независимо от результата, ждут памятные медали. Победителям вручат кубки, дипломы и призы.

"Линия жизни" традиционно проводит Лыжню 6250, чтобы помочь своим подопечным

Для участия в лыжне необходимо зарегистрироваться на сайте 6250.ru и внести благотворительное пожертвование в размере 1000 рублей.

Когда: 10 февраля, начало регистрации в 09:00, старт в 12:00

Где: Московская область, г. Химки, ОУСЦ «Планерная» Регистрация на Лыжню

Для участников предусмотрен прокат лыж (300 рублей) и парковка (стоимость — 100 на весь день).