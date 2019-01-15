Рожать и строить будем больше, а проверки сократим

Центральная тема нынешнего мероприятий - «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды». В первый день присутствующие на форуме чиновники, однако, больше говорили о текущих социально-экономических проблемах и как с ними бороться. Приводим наиболее характерные заявления.

ИНФЛЯЦИЯ? ПУСТЬ ПОВЫШАЮТ ЗАРПЛАТЫ

"Я очень надеюсь на то, что зарплаты будут в коммерческом секторе (индексированы - ред.) в связи с тем, что инфляция чуть-чуть оказалась выше, чем была в прогнозе. Я думаю, что и коммерческий сектор обязательно будет это компенсировать, это естественный процесс... Что касается бюджетного сектора, заложены 4,3% с 1 октября".

(Министр труда и соцзащиты Максим Топилин)

ПОСТРОИМ ДОРОГИ — СОКРАТИМ ЧИСЛО БЕДНЫХ

«Если полностью бедность побороть - чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов - вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд...

Это не значит, что нужно просто взять деньги из бюджета... Первое, что должно быть в основе реализации этой задачи - это все мероприятия, которые реализуются в рамках указов (президента — Ред.). Возьмем, допустим, строительство дорог. Естественно, все это будет влиять на то, что будут создаваться рабочие места, высокодоходные рабочие места».

(Министр труда и соцзащиты Максим Топилин)

РОЖДАЕМОСТЬ ПРЕВЫСИТ СМЕРТНОСТЬ В 2023 ГОДУ

«Смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек, или на 1,5 на 1 тыс. населения (за 11 месяцев 2018 года — ред.)... Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023–2024 годах... Существенные положительные изменения произошли в показателе младенческой смертности... Ключевой показатель, как я уже сказала, в 2024 году 4,5 [умерших младенца на 100 тыс. рожденных живыми], сейчас за 11 месяцев у нас пять»

(Вице-премьер Татьяна Голикова)

ОТМЕТЕМ ВСЕ СТАРОЕ, ПУСТЬ БИЗНЕС НЕ НЕРВНИЧАЕТ

"Правительство подняло вопрос о реформе контрольно-надзорной деятельности. Это очень серьезно, так как бизнес сталкивается постоянно с массой проверок, не только налоговых. Речь идет о потребнадзорах, пожарные требования и так далее. Эти неурегулированные требования - не знаешь, завтра кто придет - конечно, мешают и создают нервозность... В основном это даже не законодательство, а решения министерств и ведомств, нормативные акты правовые - это даже незаконно... Отметем все старое, прошлое, которое мешает бизнесу, создадим новое законодательство, и это очень серьезный шаг на пути к тому, чтобы сделать реновацию в мышлении наших предпринимателей».

(Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов).

«Сегодня насчитывается более 9000 нормативных актов, устанавливающих обязательные требования, при этом часть из них - избыточные и неэффективные. А также устаревшие как морально, так и технологически... Нормативные акты планируется пересмотреть с широким участием всех заинтересованных сторон: экспертов, контролеров и регуляторов, а также предпринимательского сообщества, которое выступит одним из фильтров на пути неэффективных и избыточных требований".

(Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Льготы по ипотеке для семей с детьми расширят

Как сообщила на форуме вице-премьер Татьяна Голикова, в правительстве согласованы дополнительные меры по ипотеке для семей с двумя и более детьми. В частности, либо будет увеличен период, на который устанавливается льготная процентная ставка (сейчас это 6%), либо эта льготная ставка будет действовать весь срок выплаты кредита.

Кроме того, правительство готово возместить банку деньги в обмен на списание долга по ипотеке для семьи, где родился третий ребенок — но не более 450 тыс. рублей.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, все решения по льготной ипотеке для семей с детьми, скорее всего, будут приняты до конца февраля.