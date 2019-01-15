«Аэрофлот» лишил блогера привилегий за мат и хамство в адрес сотрудников компании

Крупный скандал с участием популярного блогера Александра Соколовского разгорелся сразу в двух плоскостях — вирутальной и реальной. Бизнесмен и создатель сервиса Tooligram был лишен привилегий и участия в программе «Аэрофлот Бонус» после того, как позволил себе оскорбления и нелицеприятные высказывания в адрес авиакомпании. Как рассказал Соколовский на своей странице в Фейсбуке, рейс «Аэрофлота» Москва-Ницца, которым он летел в декабре, совершил экстренную посадку в Вене из-за технической неисправности самолета. Раздосадованный блогер решил публично указать сотрудникам авиакомпании на недостатки в их работе — и лично, и через соцсети. В ответ авиаперевозчик лишил его статуса клиента и накопленных бонусных баллов.

Казалось бы, недовольного клиента можно понять: мало кому нравится, когда его планы нарушаются. И, естественно, клиент имеет право высказать свои претензии. Вопрос только — в какой форме.

Ожидая, пока авиаперевозчик разрешит экстренную техническую проблему и организует для пассажиров рейс из Вены, Соколовский решил показать, насколько он рассержен сложившейся ситуацией. Блогер вел прямые трансляции и комментировал работу сотрудников «Аэрофлота» в Instagram в режиме Stories (когда запись автоматически удаляется через сутки). Бизнесмен не стеснялся в выражениях и не раз употреблял в речи отборный мат, - как в адрес сотрудников Аэрофлота, так и авиакомпании в целом. При этом блогер делал акцент на том, что всегда летает на рейсах «Аэрофлота» недешевым бизнес-классом. Видимо, поэтому предприниматель решил, что обслуживающий персонал и сотрудники авиакомпании должны безропотно сносить хамство и нецензурную брань от премиального пассажира.

Как сообщили «КП» в пресс-службе «Аэрофлота», Соколовского лишили статуса участника программы на основании пункта 7.5 правил программы «Аэрофлот бонус» - «за использование ненормативной лексики и оскорбительные высказывания в адрес сотрудников и компании». Согласно этому пункту, авиаперевозчик оставляет за собой право аннулировать мили, начисленные пассажиру в качестве бонуса за лояльность.

Но на этом история не закончилась. Как утверждает целый ряд SMM-специалистов, на аккаунты авиакомпании в соцсетях была организована бот-атака. В аккаунтах «Аэрофлота» один за другим посыпались однотипные комментарии якобы от подписчиков Соколовского.

- Мы видим, что вчера наши аккаунты в соцсетях были подвергнуты атаке сотен ботов, которые парализовали их прямую деятельность - общение с пассажирами. Все сообщения от ботов носили оскорбительный характер и были посвящены теме лишения Александра Соколовского миль, - рассказали «КП» в пресс-службе «Аэрофлота».

То, что это бот-атака, говорит хотя бы тот факт, что львиная доля профилей комментаторов оказалась фейковыми. Большинство этих «подписчиков» - либо несуществующие персонажи с пустыми или закрытыми страницами, либо школьники, либо интернет-магазины. То есть не реальные клиенты авиакомпании, а фальшивые страницы в соцсетях, которые кто-то использовал в своих целях. Это сделать IT-специалисту не составляет ни малейшего труда. Он - основатель Tooligram (крупнейший в мире сервис для продвижения в социальных сетях, который обеспечивает безлимитное количество аккаунтов для работы) и компании Be Young (среди активов которой множество проектов известных во всем мире SMM-сервисов).

По мнению SMM-специалистов, эта ситуация уже стала своего рода прецедентом. То, что известный только в узкопрофильных кругах IT-специалист может в считанные часы организовать бот-атаку на крупную госкомпанию, ярко показывает: вопрос о безопасности в российском интернете остается открытым. И от действий мстительного IT-шника в будущем может пострадать любая компания или государственная структура - ведь никто не гарантирует, что армия ботов, обрушившаяся вчера на Аэрофлот, не развернет свою атаку снова.

В профессиональных кругах уже вовсю идет дискуссия, что это серьезный повод для анализа и проверки соответствующих служб. В то время как западные спецслужбы активно интересуются некими мифическими «русскими хакерами», вполне конкретные IT-специалисты имеют достаточно средств и ресурсов, чтобы организовать атаку на любую российскую компанию, ведомство или службу.

Напомним, случай с лишением Александра Соколовского статуса привилегированного клиента «Аэрофлота» стал уже вторым за последнее время. В ноябре 2018 года из участников программы «Аэрофлот Бонус» был исключен председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский. Алешковский также позволил себе оскорбительные высказывания в адрес сотрудников авиакомпании.