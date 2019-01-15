Эксперт прокомментировал кадровые решения врио губернатор Санкт-Петербурга: главами четырех комитетов назначены женщины

Сегодня стало известно о новых кадровых назначениях, которые произвел временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Сразу в четырех городских комитетах появились новые председатели. В первую очередь обращает на себя внимание то, что все четверо - женщины. Беглов доверяет новым главам комитетов, уверен в их профессионализме. Кроме того, речь идет о коренных петербурженках и жительницах Санкт-Петербурга. Очевидно, что таким образом Александр Беглов дает понять, что в своей команде будет опираться на свежие местные кадры.

Так, председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначена Юлия Аблец. 35-летняя петербурженка - победительница национального конкурса «Лидеры России». С 2004 года она работала юристом и руководителем различных направлений в крупных транспортных компаниях, включая «Северо-Западное пароходство» и «Деловые линии». В декабре прошлого года Аблец была назначена советником губернатора.

Главой Юридического комитета стала коренная петербурженка Екатерина Аксенова. В юркомитете Администрации Губернатора Санкт-Петербурга она работает с 2003 года. В 2014-м была назначена заместителем председателя.

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по легкой атлетике Наталья Антюх возглавила Комитет по физической культуре и спорту. Стоит отметить, что уроженка Ленинграда еще в 2008-м окончила ЛГУ по специальности «Менеджмент организации» и с 2016 года работала замдиректора Центра олимпийской подготовки в родном Петербурге.

А новым руководителем Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга впервые в истории стала женщина! Ольга Аришина - уроженка Белгорода, после получения образования правоведа работала в прокуратуре Хабаровского края, а с 2008 года - в прокуратуре Санкт-Петербурга.

- Сразу четыре женщины на постах глав комитетов Смольного - очень яркое кадровое решение Александра Беглова, - считает политолог Марат Баширов. - Во-первых, женщин во власти сейчас немного. Но их появление на высоких постах - новый управленческий тренд. Второй момент - все четверо новых глав комитетов являются либо коренными петербурженками, либо уже много лет живут в Санкт-Петербурге. Хотя мы привыкли, что врио очень часто приводят за собой команду из других регионов. Здесь - совсем не так. В-третьих, все четверо не понаслышке знакомы с направлениями, которые они возглавили. Например, у той же Ольги Аришиной, которая назначен председателем Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, есть большой опыт работы в органах прокуратуры, ранее она была советником губернатора. И последнее: Александр Беглов понимает, что через несколько месяцев ему предстоит участвовать в предвыборной кампании и хочет сделать этот процесс максимально прозрачным. Санкт-Петербург - носитель старых демократических традиций.