С туристов предложили брать деньги за выезд из России

«Вход - рубль, выход - два» - отличная инновационная формула, подумали в ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». И разослали письма со своим нестандартным решением повышения конкурентоспособности российского туризма спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, а также к главе Ростуризма Олегу Сафонову. Идея-то лежала на поверхности, но все проходили мимо. А можно ведь просто взять и драть с каждого выезжающего из России - будь то соотечественники или иностранцы - по 500 рублей.

«Реализация предложенной инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год, что позволит заложить основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития», - уверяют «инноваторы». В качестве примера они приводят флагманов туристического бизнеса - Индонезию, Инди, Коста-Рику, Перу, острова Фиджи и Кука.

Вообще, инновационный путь в Россию для иностранца начинается с непростого квеста по получению туристической визы - этот процесс может посоревноваться с правилами самых закрытых стран мира. Почему бы, действительно, на обратном пути не повысить привлекательность нашей страны еще одним - выездным оброком. А россияне за бугор едут все сплошь богатые (да целыми семьями - по полторы две тысячи с ячейки общества) - чай не обеднеют. Кстати, можно еще и по возвращении их потрясти. Наверняка что-то после отпуска осталось. Странно, что не додумались.

В Госдуме, впрочем, «инновацию» не оценили.

- Любой новый налог – это нагрузка на семейный бюджет. Она вызовет лишь недовольство в обществе, а желающих выехать на отдых за рубеж меньше не станет, - заявил депутат Михаил Дегтярев.

А в Ростуризме и вовсе сказали, что инициатива может стать «фактором негативно влияющим на процессы повышения качества туристского сервиса внутри страны, и создать предпосылки для роста цен на продукты внутреннего туризма».

Но я бы на месте бизнес-патриотов не унывал. Можно ведь ввести этот налог в супермаркетах - для повышения уровня обслуживания. Или, к примеру, в школах - для роста успеваемости.

А КАК У НИХ?

Покидаешь Японию? Готовь йены!

Мария БЕРК

Аналогичные сборы уже взимаются во многих странах мира

Налог на выезд туристов (а иногда и собственных граждан) действует в разных государствах, например, в Индии и Перу.

В Израиле он составляет 29 долларов (около 1800 рублей), столько же придется заплатить и в Коста-Рике.

При вылете с островов Фиджи туристу надо будет раскошелиться на 30 долларов (около 1900 рублей). На островах Кука действует налог в размере 30 новозеландских долларов (1400 рублей) для лиц старше 12 лет. И 15 новозеландских долларов (700 рублей) для детей младше 12 лет.

В Иране налог на выезд разнится в зависимости от цели поездки. Если гражданин путешествует для паломничества, то налог составляет 8 долларов (почти 500 рублей), если выезд происходит на поезде - то 3 доллара (около 200 рублей). Размер «подати» за нерелигиозные поездки - 16 долларов (1000 рублей).

В начале этого года в Японии ввели налог в размере 1000 иен (около 600 рублей) для всех, кто покидает страну самолетом или кораблем. От сбора освобождены туристы-транзитники, уезжающие в течение 24 часов.

А кое-где, наоборот, происходит «откручивание гаек». Выездные налоги раньше действовали в Индонезии и на Кубе, но несколько лет назад были отменены.