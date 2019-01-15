В 2018 году «Роснефть» почти на 3 миллиона тонн увеличила поставки нефти на свои НПЗ

В 2018 году «Роснефть» увеличила поставки нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы почти на 3 млн тонн. Компания проводит беспрецедентную программу модернизации своих НПЗ, самую масштабную в стране - 1,4 трлн рублей, из которых 850 млрд рублей уже инвестировано: построены и модернизированы 22 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило «Роснефти» существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, который является приоритетом для компании.

«Успешная реализация масштабной программы модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и увеличение поставок нефти на НПЗ компании позволяет гарантировать бесперебойное обеспечение топливом и стабильную ситуацию на российском рынке нефтепродуктов», - читаем в официальном сообщении компании.

В сумме проектная мощность основных нефтеперерабатывающих предприятий «Роснефти» на территории России составляет 118,4 млн. т нефти в год. Доля компании в переработке нефти в России составляет более 35%. В 2017 году объем нефтепереработки на российских НПЗ холдинга превысил 100 млн. тонн по сравнению с 87,5 млн. тонн в 2016 году. Выход светлых нефтепродуктов в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 1,8 п.п. до 58,4%, а глубина переработки – на 3,2 п.п. до 75,2%.

Напомним, что в составе нефтеперерабатывающего блока компании на территории России работают 13 крупных нефтеперерабатывающих завода, расположенных в ключевых регионах страны: Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая компания и Ангарская нефтехимическая компания, нефтеперерабатывающий комплекс ПАО АНК «Башнефть» («Башнефть-Новойл», «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-УНПЗ»), Ярославский НПЗ.

«Роснефть» также владеет рядом перерабатывающих активов за рубежом – в Германии, Индии и Белоруссии.