2019-01-15T18:35:58+03:00
Общество

Китай признал Аэрофлот лучшей компанией для транзита в Европу

Российский перевозчик получил престижную премию Stars Awards
Федор ПЕТУНИН
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Аэрофлот назван «Лучшей авиакомпанией для транзита между Китаем и Европой» по версии авторитетной китайской премии Stars Awards 2019. Церемония вручения наград прошла в Шанхае.

Премию учредил один из старейших в КНР журналов о путешествиях Travelling Scope. Он выходит уже 38 лет и имеет аудиторию в 650 тысяч читателей. Stars Awards вручается самым достойным иностранным участникам туристического рынка страны. В Китае эта самая престижная награда в области туризма. Для определения лучших из лучших журнал проводит серьезное исследование, в которое входят голосование читателей, опросы в соцсетях и оценки экспертов.

- Аэрофлот предлагает своим пассажирам обширную сеть маршрутов с высокой частотой полетов по наиболее популярным направлениям, — подчеркнул генеральный директор компании Виталий Савельев. — Нашу авиакомпанию выбирают миллионы россиян и иностранцев, которые ценят ее за доступные тарифы, удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево и высокое качество сервиса на всех этапах путешествия. Наряду с активным развитием внутренних перевозок одним из главных драйверов роста Аэрофлота служит дальнейшее закрепление на транзите между Европой и Азией — самом конкурентном в мире рынке авиаперевозок, где наша компания обладает бесспорными преимуществами.

В Поднебесной маршрутная сеть Аэрофлота включает четыре города: Пекин, Шанхай, Гонконг, Гуанчжоу. Звание «любимой иностранной авиакомпании» китайцы отдают Аэрофлоту уже второй год подряд. При этом новая стратегия компании «100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота» ставит для международных перевозок амбициозные цели: транзитный поток должен вырасти с пяти миллионов пассажиров в позапрошлом году до 10-15 миллионов в 2023.

Отметим, что Аэрофлот часто удостаивается престижных международных премий. В частности, российскую компанию признали самым узнаваемым авиационным брендом в мире, «Лидирующим авиационным брендом» и «Лучшей авиакомпанией Европы для путешествий в Азию». Перевозчик может похвастаться четырьмя звездами рейтинга британского агентства Skytrax и пятью звездами от американской ассоциации APEX.

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