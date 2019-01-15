Названы лучшие новые мобильные приложения для туристов

Мобильными приложениями сейчас пользуется каждый третий путешественник - а точнее, 36% (это данные агентства мобильного маркетинга Go Mobile). Пятая часть всех авиабилетов в мире покупаются уже не просто через интернет, а со смартфона.

Логично, что мобильных приложений для отпускников становится всё больше, а их роль в туристическом бизнесе растёт. И уже шестой год подряд для разработчиков проводится международный конкурс The AppTourism Awards. Организуют его SEGITTUR, испанская государственная компания, занимающаяся развитием инноваций и новых технологий в туризме, и международная туристическая выставка FITUR . Победителей 2019 года наградят 24 января в Мадриде как раз во время FITUR. А сейчас жюри назвало 15 финалистов.

Среди них нет раскрученных и популярных приложений для поиска и покупки авиабилетов или бронирования отелей - конкурс для новичков с оригинальными идеями. Русскоязычных приложений тоже нет, но, как правило, если дела идут хорошо, то международные интернет-сервисы выходят и на российский рынок. Так что любопытно посмотреть на лидеров - а может скачать и попробовать. Тем более что все приложения бесплатные.

Итак, финалисты в категории туристических сервисов:

Runnin'city - приложение для путешественников-любителей бега. В нём есть маршруты для пробежек по разным городам мира с информацией об истории и достопримечательностях. Вы бежите - а в наушниках экскурсия в ритме бега.

Biduzz - виртуальный турагент, с пользователями приложения общается в чате. Вот так уходили отпускники от турфирм в интернет, а теперь турагенты их через смартфон находят!

Becheckin Pro - приложение для заселения в отели.

В категории приложений-путеводителей вся тройка лучших - из Латинской Америки: Gouio (путеводитель по Кито, столице Эквадора), Visitcentroamérica (все страны Центральной Америки), Turismo Mar del Plata (курорт на побережье Атлантического океана в Аргентине).

Отдельные номинации - для испанских мобильных приложений, поскольку все организаторы конкурса из этой солнечной страны. Российские туристы Испанию любят, там отдыхает около миллиона наших соотечественников в год. Так что расскажу и о них.

Два приложения - Pilgrim Camino de Santiago и Camino de Santiago- Peregrino Online - для тех, кто идёт по паломническому Пути Святого Якова в город Сантьяго-де-Компостела на севере Испании. Россиян среди пилигримов, кстати, с каждым годом всё больше.

San Lorenzo de El Escorial 360 - виртуальное путешествие в Эль-Эскориаль, королевский дворец и монастырь под Мадридом. Дополненная реальность, виртуальная реальность, 3D-реконструкция Эксориаля 18 века на основе архивных документов - в общем, соединение новейших технологий с историей, очень любопытно и познавательно.

Moros y Cristianos Villena - приложение для гостей традиционного праздника “Мавры и христиане” в стариннлм городке Вийена, расположенном недалеко от пляжей побережья Коста-Бланка.

Arkikus-Santa Catalina - виртуальная реконструкция средневекового монастыря Санта-Каталина-де-Бадайя в Стране Басков.

App del Crucerista - для пассажиров круизных лайнеров, с информацией о портах, экскурсиях, погоде.

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