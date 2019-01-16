Больше трети россиян работали в новогодние каникулы

Новогодние каникулы только что закончились. По идее, официальные праздничные выходные у всей страны были с 30 декабря по 8 января. Однако далеко не все россияне в эти дни отдыхали. Эксперты сервиса для организации командировок OneTwoTrip for Business провеил опрос среди интернет-пользователей. И вот что выяснилось:

22% участников опроса хотя бы часть каникул провели на рабочем месте.

13% хоть и не ходили в офис, но работали дистанционно.

В общей сложности 35%, больше трети! Справедливости ради: лишь 5% трудились все каникулы. В основном же от праздников отрывались на пару-тройку дней.

Почему пришлось пожертвовать отдыхом?

28% опрошенных вынудили это сделать неотложные обстоятельства, которые требовали срочных действий и решений.

25% трудятся в компаниях, где в принципе нет выходных, так что выход на работу был запланирован по графику. Действительно, в каникулы были открыты магазины и рестораны, ходили поезда и автобусы, работала сотовая связь и телевидение, врачи и полиция… Да масса ещё всего!

19% прагматично решили больше заработать, пока другие отдыхают.

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