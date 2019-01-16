Уступите лыжню: российский биатлонист обошел мировых звезд на этапе Кубке мира

Победные гонки Александра Логинова, который на этапе Кубка мира в Оберхофе завоевал два «золота» подряд (в прошлую пятницу - в спринте, а в воскресенье - в командной эстафете), заставили весь мир по-другому взглянуть на нашего спортсмена. После скандала с допингом и двухлетней дисквалификацией 26-летний биатлонист с остервенением принялся наверстывать упущенное. И если в прошлом сезоне Саша еще раскачивался (лучший результат - «бронза» в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону-2017), то в этом он уже на равных борется с признанными фаворитами, уступая в общем зачете Кубка мира лишь норвежцу Бё. При этом россиянин опережает и легендарного француза Мартена Фуркада, и шведского таланта Себастьяна Самуэльссона. А уж после триумфа в Оберхофе большинство экспертов называют Логинова фаворитом чемпионской гонки, при этом отмечая, что он сумел заменить в сборной ушедшего из спорта титулованного Антона Шипулина и стал ее новым лидером.

А вот мировые звезды к логиновским рекордам относятся ревностно. И хотя руку на награждениях подают, все равно продолжают требовать извинений и объяснений, каким образом запрещенные препараты попали в организм спортсмена. Так что Александру приходится держать оборону не только физически, но и психологически.

В родном Саратове за спортсмена переживают мама Нина Николаевна, учительница младших классов, и младшая сестра Татьяна - именно вслед за ней 13-летний Саша пришел в биатлон, хотя до этого делал ставку на карате. Семья живет скромно, с журналистами почти не общается.

- По телевизору я гонки не смотрю, только в записи - уж больно переживаю, - признается мама биатлониста. - Особенно волновалась в пятницу, когда Саша спринт бежал. Когда узнала о «золоте», сразу написала в ватсапе, он перезвонил. И только потом села смотреть. Для меня это самая дорогая его победа. Мы так ее ждали, она должна была прийти!

Успех Логинова близкие объясняют упорными тренировками и голодом по гонкам после дисквалификации. Саша постоянно тренируется в Тюмени (несколько лет спортсмен стал выступать за другой регион), и даже когда между сборами приезжает в Саратов на два-три дня, пропадает на лыжном стадионе. Родные рассказывают, что из-за вынужденного перерыва Саша очень переживал, но мысли бросить биатлон все равно не возникало: «Наоборот, изначально настроился тренироваться, готовиться. Для него это большой опыт».

Во время дисквалификации спортсмена во многом поддержали друзья. Один саратовский товарищ, Илья, который тоже когда-то занимался биатлоном, вместе с Логиновым даже выезжал на сборы, чтобы заниматься в роли партнера. А когда пару лет назад спортсмен сломал руку, на машине приехал за ним в Тюмень и привез домой. В Саратове у Саши вся родня, своя квартира. Но здесь он бывает нечасто: последний раз приезжал в гости на Новый год. Повидался с мамой, сестрой и ее трехлетним сынишкой - своим крестником. А еще, несмотря на режим, угостился любимыми мамиными блюдами: салатом оливье и грибным супом.

На вопрос о целях сына - взять Кубок мира или победить на предстоящем чемпионате мира - Нина Николаевна отвечает с осторожностью:

- Дома мы биатлон стараемся не обсуждать, только дела семейные. И цели свои сын никогда не озвучивает. Но они, конечно же, есть.