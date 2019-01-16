Обвинила в жажде наживы. Rihanna подала в суд на своего отца

Вообще Робин Рианна Фенти или просто Rihanna не за что благодарить своего отца. Папа с молодости баловался наркотиками, с трудом обеспечивал свою семью и большую часть времени любил проводить на барбадосских пляжах, нежели ухаживая за малышами. И если бы талантливую девушку не заметил в свое время продюсер, который прилетел на Карибы на свадьбу родственников, о красивой и талантливой девочке никто бы никогда не узнал.

Но как только Rihanna узнала, что такое настоящая слава, предпринимательский талант вдруг проснулся в ее отце – Рональде. Пару лет назад он организовал компанию поиска талантов Fenty Entertainment. А поскольку фамилию Fenty именно Рианна сделала знаменитой, то она возмущена, что отец так легко спекулирует этим именем. Она не раз просила отца не вести бизнес под таким названием, но родитель был глух к ее просьбам.

Об этом пишет издание Variety. Поэтому по старой голливудской традиции певица решила подать на папу в суд. К таким радикальным мерам звезда вынуждена была прибегнуть после того, как отец заявил о связях с певицей, чтобы привлечь инвестиции в свой бизнес. То есть, по сути стал спекулировать на близком родстве с ней.

Своим иском певица намерена наложить запрет на использование её отцом торговой марки или какого-либо ещё способа незаконно представлять дочь.