«Маленькая Ваня»: 3-летняя дочь Ивана Урганта растет его копией

Несмотря на всю свою публичность, Иван Ургант ведет свой личный инстаграм не регулярно и публикует фото скорее по настроению, чем ради того, чтобы набрать большое число подписчиков. Однако, есть у него и свои традиции. Он обязательно постит фото падчерицы Эрики, когда она приезжает на каникулы и каждый день рождения дочери Нины публикует пост-поздравление. Но вот младшую – Валерию, шоумен если и показывал на снимках, то только в формате больших семейных фото и из них было непонятно, на кого похожа младшенькая. Но сегодня, 16 января телеведущий опубликовал портрет Леры, которая оказалась точной копией отца. Но снимке двочка выглядит довольно серьезной и сосредоточенной, поэтому шоумен не удержался, оставив под снимком забавную подпись:

«Читая вслух ребенку «Один день из жизни Ивана Денисовича», вы отвлекаете его от кофе и сигарет», - пошутил шоумен.

«Как похожа на Ивана!», «Ургантенок прекрасный! Добра вам», «Как на вас похожа!», «Папина дочь», «Маленькая Ваня», «Надо же так быть похожей на папу! Удивительно», «Красивая копия папы!», «Побрился?», «Чудесная девочка. Копия папы», «О, маленькая Ургант», «Она так на батю похожа», — написали они.

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Напомним, что Нина — первенец Урганта. Он также воспитывает дочь Валерию и 17-летнюю дочь своей супруги Натальи Кикнадзе от первого брака Эрику. Правда, ходят упорные слухи, что супруга известного шоумена в скором времени подарит Урганту еще одного наследника или наследницу и как надеются поклонники творчества телеведущего, вдруг на этот раз это будет мальчик. Ведь сына у Вани еще нет. (подробности)