«Вот это раскачался»: поклонницы восхищены спортивной фигурой экс-супруга Светланы Ходченковой

Звезда сериала «Молодежка» и «Мы из будущего» Владимир Яглыч чаще всего в кино играет брутальных и смелых мужчин, а значит, обязан и выглядеть соответствующее. Еще пять лет назад актер искренне полюбил занятия в тренажерном зале и какие бы не были обстоятельства – съемки, переезды, отпуск старается держать себя в форме. Да это непросто, зато всегда можно получить множество комплиментов от подписчиц. На днях экс-супруг Светланы Ходченковой отпраздновал свое 36-летие и опубликовал как раз такое «горячее» фото в плавательных шортах.

«Мои года — мое богатство», - подписал снимок актер.

yaglych Мои года-моё богатство

А поклонники актера восхитились его спортивной фигурой. «Вот это раскачался. Это же сколько сил надо было приложить в спортзале», «Богатырь», «Да какие еще ваши годы! Вся жизнь впереди», «Идеальный торс», «Красавчик, счастья и удачи во всем!», «Ух, горячий какой!», «Богатырь в веселых труселях. С днем рождения!» — написали они.

Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч в 2010 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Напомним, Владимир пять лет был женат на Светлане Ходченковой пять лет. Говорят, причиной расставания стала профессиональная ревность. Светлану уже тогда приглашали на съемки в международные проекты, а вот Яглыч тогда был задействован только в ролях второго плана. Однако, сама пара эту информацию опровергала. Однако, после развода Яглыч недолго тосковался в одиночества. Спустя год он начал встречатся с чемпионкой мира по фигурному катанию Оксаной Домниной, которая ради актера бросила своего мужа, знаменитого фигуриста Романа Костомарова. В 2015 году актер закрутил роман с Антониной Паперной, дочерью известных украинских актеров. Два года назад у пары родилась дочь.