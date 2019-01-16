2019-01-16T15:39:53+03:00
Звезды

Ольга Бузова показала руку тайного бойфренда, но интриги не вышло

Кажется, телеведущая решила повторить трюк с неизвестным воздыхателем, уже исполненный год назад
Ольга АНТОНОВА
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Ольга Бузова. Фото ТНТОльга Бузова. Фото ТНТ
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Больше года назад Ольга Бузова улетела в Таиланд, где первые несколько дней интриговала поклонников фотографиями с букетами и словами благодарности в адрес неизвестного мужчина, который делает ее жизнь ярче. Однако, чуть позже, мужчину таки явили свету, им оказался приятель «дружбы на грани» Тимур Батрутдинов. Пара отлично провела время на яхте, ужинала пару раз вдвоем и заставила долго говорить о них как о потенциальной паре. И судя по всему, эта игра так звезде понравилась, что она решила повторить ее, на этот раз на Сейшелах. На днях в своих сторис самая известная девушка страны запечатлела свою руку и руку таинственного незнакомца, с которым распивает шампанское за ужином. При этом пьем пара на брудершафт. Неужели Бузова все-таки нашла свое счастье? Или опять Тимур?

В Инстаграм Ольга запечатлела свою руку и руку таинственного незнакомца, с которым распивает шампанское.

В Инстаграм Ольга запечатлела свою руку и руку таинственного незнакомца, с которым распивает шампанское.

Подписчики телеведущей сразу же стали гадать, кому может принадлежать загадочная рука. Среди вариантов были даже Тимур Батрутдинов и Денис Лебедев. Но большинство сошлись во мнении, что на снимке бывший участник "Дома-2" Роман Гриценко, который и прежде ухаживал за Ольгой.

"Рука мужская, молодая, красивая, как у Романа Гриценко", - выдвинули предположение поклонники.

Впрочем, сама телеведущая пока никак не комментирует предположения поклонников и, конечно же, не называет имя нового бойфренда. Как-то в интервью звезда призналась, что впредь ее личная жизнь больше не будет достоянием общественности. Мол, она уже в браке на этом обожглась.

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