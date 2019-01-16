Американцы обнаружили у себя гигантский след от «летающей тарелки»

Жители городка Уэстбрук (Westbrook), что в округу Камберленд, штат Мэн, США, пребывают в восторге и недоумении. На их реке Презумпскот (Presumpscot River) появился гигантский ледяной диск диаметром более 90 метров (100 yards). О феномене сообщила Daily Mail со ссылкой на Portland Press Herald.

Наблюдатели считают, что «диск» очень похож на знаменитые «английские круги», возникающие на сельскохозяйственных угодьях. Только образован не полегшей пшеницей или кукурузой, а замерзшей водой.

Имеется и более радикальное мнение. Уфологи и большинство местных энтузиастов полагают, что «диск» — это след от посадки «летающей тарелки». Мол, прожгла в ледяном покрове. Или, наоборот, наморозила. И улетела.

Мистическое впечатление усугубляло то, что объект своей раскраской напоминал Луну.

Диск по раскраске напоминает Луну на небе.

И все же, куда более вероятно, что «диск» образовался без участия инопланетян. Сформировался как-то сам по себе. Подобные объекты на Земле, оказывается, не редкость. В интернете полно их фотографий — стоит только «копнуть».

Диаметры ледяных кругов, появляющихся в тех или иных местах, разные, Попадаются и весьма крупные. Как правило, образуются они на реках. Зимой. Механизм появления феномена до конца не прояснен. Ученые это признают. Но по наиболее здравой их гипотезе, круглые острова намерзают там, где имеются кольцеобразные течения. Они закручивают поток воды, которая постепенно застывает во вращающийся ледяной диск. Кстати, тот, который появился в Уэстбруке, тоже вращается.

«Диск» диаметром 90 метров претендует на рекорд среди ледяных объектов — он явно бьет предыдущий, который с 1987 года держал круглый ледяной остров, образовавшийся в северной Швеции на реке Питеэльвен (Pite River). Тот был диаметром в 49 метров. Он медленно вращался внутри круглой полыньи диаметром 54 метра. Что выглядело очень причудливо. И первым делом наводило на мысли о следе «летающей тарелки».

Шведский ледяной диск диаметром 49 метров— прежний рекордсмен. Иллюстрация из научного отчета, в котором ученые пытались разобраться в механизме феномена. Но до конца не разобрались.

Диск, образовавшийся в 2016 году в России — в Омской области. Диаметр 17 метров.

2103 год, США, штат Северная Дакота, река Шейен (Sheyenne River), диаметр "диска" 18 метров.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

О других загадочный дисках читайте В болотах Аргентины обнаружен абсолютно круглый вращающийся остров