Любой курорт за ваши деньги: Стас Михайлов с дочками загорал в Дубаи, а Татьяна Навка улетела на Мальдивы

Когда есть деньги, то лето мож­но устроить себе даже в январе. Однако в последнее время наши знаменитости предпочитают проводить январь не только на пляже, но и в горах. Селебрити разделились на два лагеря - любителей солнца и снега.

«Я превратилась в мальдивскую шоколадку!» - сообщила Анастасия Волочкова. Это и понятно: температура воздуха на Мальдивах +30 °С, а воды - +28 °С. На одном пляже с балериной загорает Ольга Бузова. Правда, Ольга поселилась на вилле более роскошной, чем та, которую выбрала балерина.

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com.

Ксения Собчак тоже провела каникулы на Мальдивах, причем без мужа и сына. Телеведущая остановилась в пятизвездочном отеле, одна ночь в котором стоит от 150 до 650 тысяч рублей в зависимости от роскошности виллы.

Ксения Собчак. Фото: instagram.com.

Наталья Ионова (Глюк’oZa) вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, отдыхает на острове Самуи в Таиланде. «Это та поза, в которой жена должна встречать мужа», - шутит она.

Наталья Ионова (Глюк’oZa) вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым. Фото: instagram.com.

Александр Малинин с супругой Эммой также покоряют австрийские склоны. «Такого снегопада давно не знали здешние места!» - радуется певец.

Александр Малинин с супругой Эммой. Фото: instagram.com.

«В новом году - новые увлечения. Осваиваю сноуборд!» - сообщила подписчикам в социальных сетях Чулпан Хаматова. Актриса отдыхает в горах с семьей брата, а также с дочками Ариной, Асей и Ией.

Чулпан Хаматова. Фото: instagram.com.

Стас Михайлов загорает с дочками в Дубае. Иногда певец улетает на концерты, но, выступив, возвращается к жене Инне и дочерям.

Стас Михайлов загорает с дочками в Дубае. Фото: instagram.com

«Надюшка, ты молодец! Поставила детей на лыжи!» - подписала это фото Татьяна Михалкова. Ее дочь, актриса Надежда Михалкова, отвезла семью на горнолыжный курорт в Австрию.

Надежда Михалкова с семьей. Фото: instagram.com

«Только мы с конем по полю идем», - напевает Виктория Боня, гуляя по пляжу Пхукета. Телеведущая пообещала ездить в Таиланд каждый Новый год: «Я решила, что буду чаще летать сюда зимой. Греть косточки, есть вкусные фрукты и фотографиро-ваться». Конь не против!

Виктория Боня гуляеет по пляжу Пхукета. Фото: instagram.com

Татьяна Навка тоже выбрала для отдыха Мальдивы. Спортсменка улетела в отпуск позже остальных знаменитостей - она до последних дней новогодних праздников выступала в своем ледовом шоу "Аленький цветочек". Откатав последний спектакль, фигуристка вместе с дочкой Надей улетела на остров в Индийском океане.