Драки и разводы снижают доходы: как изменилась трансферная цена звезд футбола к началу 2019 года

Футбол устроен так, что у каждого игрока есть своя трансферная цена. Она не фиксированная, зависит от спроса и предложения. Но на нее влияют самые разные факторы - даже разводы и драки. «КП» определила, кто из российских футболистов поднялся в цене за последний год, а чьи акции рухнули вместе с репутацией.

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Денис Глушаков

-4,0 млн евро

Слишком дорого стал обходиться развод с женой Денису Глушакову. Мало того что адвокаты бывшей супруги грозят отобрать у футболиста сотни миллионов рублей, тут еще и на основной работе из полузащитника делают козла отпущения. Часть фанатов «Спартака» уверена, что именно Глушаков выживал из команды тренера Массимо Карреру, и все встречали каждое появление капитана свистом и нецензурными кричалками. Эти скандалы и обрушили стоимость капитана красно-белых.

Федор Смолов

-3,5 млн евро

Еще год назад Федор Смолов считался главной надеждой умирающей сборной России. Считалось, что после ЧМ-2018 Смолов обязательно уедет в Европу, и даже называли, в какой клуб - «Боруссию» (Дортмунд). Но 2018 год оказался черным для Федора. Он перестал забивать, на ЧМ не смог поразить ни ворота сборной Саудовской Аравии, ни Египта, а потом пижонским ударом не реализовал послематчевый пенальти хорватам. И все: мечты о заграничном топ-клубе развеялись вместе с нашими шансами на полуфинал ЧМ.

Затем Смолов, гоняя по Краснодару на своем BMW, угодил в аварию, а следом и под суд - там футболиста лишили водительских прав на год. Смолов бежал в Москву, в «Локомотив», но и там пока у него не ладится - всего три гола за всю осень. Но, может, кончился 2018 год, а с ним и черная полоса?

Александр Кокорин

-2,5 млн евро

Драки и трюрьма пагубно сказываются на футбольных карьерах - это факт. Один удар стулом федерального чиновника - минус 2,5 млн евро от трансферной стоимости. И чем больше будет сидеть форвард в СИЗО, тем ниже будет его цена. Но вспомните, ведь когда-то «Анжи» покупал у «Динамо» Кокорина за 19 млн евро! Правда, тут же разорился и сдал обратно футболиста за те же деньги.

Алан Дзагоев

-2,0 млн евро

Карьеру одного из самых талантливых игроков страны губят травмы. Непонятно, что больше делает Алан Дзагоев - лечится или играет. А ведь ему всего 28 лет, для футболиста это расцвет карьеры! Чаще всего повреждения у Алана мышечные: организм не выдерживает нагрузок и тренировок. Именно поэтому никто из западных клубов и не купил игрока ЦСКА.

Павел Мамаев

-1,5 млн евро

Даже если Павел выйдет из СИЗО в ближайшем будущем, непонятно, в каком клубе он будет играть. «Краснодар» не хочет видеть Мамаева в своих рядах, и контракт у него заканчивается летом. Потому и цена так падает.

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Александр Головин

+20 млн. евро

Головин - самый дорогой игрок в истории России. И имя он себе сделал не на чемпионате мира, а прежде всего в Лиге чемпионов, играя за ЦСКА. Там его приметили скауты разных клубов, но «Монако» опередил «Ювенутс» и «Арсенал». Вот только дела в чемпионате Франции у Александра и его команды идут так себе. Как бы по итогам 2019 года Головин не оказался в списке подешевевших футболистов.

Марио Фернандес

+10 млн евро

ЦСКА умеет пристраивать своих футболистов, и Марио Фернандес должен стать очередным игроком, доход от которого пополнит клубную кассу армейцев. Скорее всего, бразилец с русским пас­портом, показавший себя на ЧМ-2018, пригодится испанским клубам.

Артем Дзюба

+7 млн. евро

Редкий случай, когда футболист в 30 лет прибавляет в цене чуть ли не вдвое. Но 2018-й действительно был годом Дзюбы. Оказаться в аренде в тульском «Арсенале», пробить оттуда себе дорогу в сборную, там отвоевать у Смолова место в основном составе и закончить год настоящим героем - это надо было суметь! Вот бы Артем сохранил такой настрой как минимум до Евро-2020!

Роман Зобнин

+7 млн евро

Восходящая звезда российского футбола. Роман Зобнин сейчас определяющая фигура и в «Спартаке», и в сборной. Летом после ЧМ-2018 его хотела купить дортмундская «Боруссия». «Спартак» не продал и перезаключил контракт с футболистом на лучших условиях. А кроме всего прочего, Роман получил и приз «Футбольного джентльмена года» от «Комсомолки».

Далер Кузяев

+5,5 млн евро

Еще один игрок, появившийся довольно неожиданно. Далер Кузяев в 2012 году покинул академию «Зенита», оказавшись ненужным родному клубу. Но спустя несколько лет раскрылся в «Тереке», и питерская команда уже сама охотилась за своим воспитанником. Как оказалось, не зря.

А КАК У НИХ

Роналду подешевел на 20 млн!

Цена на одного из самых титулованных игроков мира Криштиану Роналду за минувший год упала на 16%, или на 20 млн евро. И дело не в том, что именитый португалец буянил, разводился или дрался стульями. Все просто: Криш стареет. Ему 5 февраля исполнится 34 года, и это критичный возраст для форварда.

Так что стоимость футболиста будет падать. Но он до сих пор оценивается более чем в 100 млн евро и еще собирается взять несколько титулов напоследок.

А больше всего из иностранных футболистов за 2018 год подорожали Мохаммед Салах и Килиан Мбаппе. Оба прибавили по 110 млн евро, и египтянин теперь стоит 184 млн евро, а француз - целых 218 млн!

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