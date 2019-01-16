2019-01-15T17:01:31+03:00
Дом. Семья

По руке, как по мосту

Наши читатели продолжают присылать свои фотографии дикой природы. Сегодня представляем два фототрофея
Евгений САЗОНОВ
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Фото: Павел ИОНАСФото: Павел ИОНАС
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Одним поделился Павел Ионас из Москвы:

«Белки в столице настолько привыкли к людям, что даже без дополнительной подкормки стараются залезть на человека, обследовать: а вдруг найдутся и орехи? Иногда это приводит к курьезным случаям. Девушка снимала, как ко мне подходит белка, но вдруг сама подверглась нападению «страшного хищника»!

Другой прислала Евдокия Смолина:

«Этот кадр моя семья назвала «Мама, я хочу кушать». Каждой маме знакома эта ситуация - не только той, что с крыльями».

Фото: Евдокия СМОЛИНА

Фото: Евдокия СМОЛИНА

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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