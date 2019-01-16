По руке, как по мосту

Одним поделился Павел Ионас из Москвы:

«Белки в столице настолько привыкли к людям, что даже без дополнительной подкормки стараются залезть на человека, обследовать: а вдруг найдутся и орехи? Иногда это приводит к курьезным случаям. Девушка снимала, как ко мне подходит белка, но вдруг сама подверглась нападению «страшного хищника»!

Другой прислала Евдокия Смолина:

«Этот кадр моя семья назвала «Мама, я хочу кушать». Каждой маме знакома эта ситуация - не только той, что с крыльями».

Фото: Евдокия СМОЛИНА

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