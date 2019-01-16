Тачки счет любят

Автомобили умеют быстро стареть. Если вы не следите за изменениями цен на авторынке хотя бы в течение года, то будете сильно удивлены. Мы собрали кое-какие цифры, чтобы просто показать, что это теперь такое - автомобиль россиянина.

Старость не в радость

Наш автопарк продолжает стареть. Срок владения растет, «юные» машины выезжают из автосалонов на дороги не так часто, как лет десять назад, вот и средний возраст автомобиля увеличивается. В прошлом году для легковушек он составил 13 лет, но страна у нас большая, и разброс тоже велик. Если в столицах 10 лет - это обычное дело, то на Дальнем Востоке нормой является 20-летка.

Сейчас на три купленных новых машины приходится 10 подержанных. Это соотношение зависит от того, насколько кучеряво живем. В более тучные годы, к слову, на одну новую продавалось две бэушных.

То есть автобизнес работает преимущественно в режиме «из рук в руки». Самые популярные при перепродаже «нашемарки» - по-прежнему «Самары», среди иномарок в лидерах Ford Focus, но уже вовсю прибывают «корейцы». Большая часть продаваемых по объявлениям машин - в возрасте от 10 до 15 лет, а их средняя цена постепенно снижается. Они ведь стареют.

Потому из 76 тысяч точек автосервиса в стране официальные дилерские по доле составляют лишь 5%, остальное - обычные мастерские, шиномонтажки и так далее, в которых ремонтируют и обслуживают большую часть немолодых машин.

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Что почем?

Это самый главный вопрос, потому что выбирают машины у нас по-прежнему кошельком. Сначала смотрят на цену. Внешность, характеристики, управляемость и все такое - это уже после.

За четыре года после скачка курсов валют цены на новые автомобили в России выросли на 66%. За это время рост стоимости автомобилей практически отыграл падение рубля по отношению к мировым валютам, считают в аналитическом агентстве «Автостат».

Теперь средняя цена нового легкового автомобиля - 1,4 млн рублей. Естественно, иномарки в среднем оказываются дороже - 1,6 млн рублей, отечественные - дешевле, примерно 600 тысяч рублей. Штучный товар из числа заоблачных по цене в расчет не берем. У престижных Land Rover цена в среднем более пяти млн рублей, и вообще машины премиальных марок - все эти «Ауди», «Мерседесы», «Лексусы» и им подобные - обычно стоят от трех миллионов. Модные ныне кроссоверы из массового сегмента - чаще корейские и японские, - если прикидывать грубо, обходятся миллиона в полтора-два. Успели привыкнуть к таким цифрам?

КОНКРЕТНО

Даешь самые дешевые

Новые классические «Жигули» и «Самары», узбекистанские «Дэу» теперь не продают. Даже «Калины» с «Приорой» больше нет. Самые дешевые - обновленные «Лады-Гранты», цена начинается от 400 тысяч рублей. Кондиционер, еще кое-какие мелочи, доплата за цвет - и цена уже под полмиллиона. Если ориентироваться на средневзвешенные цены по маркам, то самые низкие - у японского Datsun (около 550 тысяч рублей) и у отечественной LADA (примерно 600 тысяч рублей). Строго говоря, «Датсуны» - те же «Лады», только перелицованные, то есть выбор при таком бюджете оказывается не самым богатым. Потому «Лады» и оказались самыми продаваемыми.

Усредненная цена подержанных машин, если оценивать по объявлениям, тоже в пределах полумиллиона. Вот вам стоимость «входного билета» в 50-миллионную семью автомобилистов. Конечно, далеко не у всех есть такие деньги. Но в стране много банков, и только за 10 месяцев прошлого года было выдано 485,4 млрд рублей автокредитов - таковы данные Национального бюро кредитных историй. Получается, годовая сумма явно выше 550 млрд рублей, больше половины триллиона! При этом рост сумм автокредитов в процентах обгоняет рост продаж автомобилей. Это к вопросу о том, за чей счет банкет. Потому что продажи новых авто в течение 2018 года хоть не очень быстро, но росли. Что покажет наступивший год - скоро узнаем.

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800 млн раз пользовались сервисами сайта ГИБДД водители в прошлом году

Половина этих запросов пришлась на проверку информации о штрафах. Делается это просто: заходите на www.gibdd.ru в раздел «Сервисы», выбираете пункт «Проверка штрафов». Там нужно ввести номер машины и номер свидетельства о регистрации на авто.

В случае покупки машины с рук можно проверить ее историю: не значится ли в угоне или розыске, попадала ли в аварии. Заходите в тот же раздел, но пункт «Проверка автомобиля».

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