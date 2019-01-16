Пугачева покинула съёмки из-за приступа аллергии
Алла Пугачева не могла не приехать на съёмки программы Максима Галкина «Сегодня вечером», поскольку выпуск был посвящён ее другу маэстро Игорю Николаеву, написавшему певице множество хитов.
Алла Борисовна выглядела замечательно: стройная, в стильном брючном костюме.
Хорошо смотрелась в кадре и 66-летняя Ирина Аллегрова, ещё одна муза маэстро Николаева. Даже Максим Галкин заметил, мол, годы идут, а Ирина не меняется.
Однако спустя час съёмок легендарные певицы покинули телестудию.
- Я могла и дальше сидеть, но кашель замучил. Еле досидела, - за кулисами призналась Ирине Аллегровой Алла Пугачева. - Видимо, у меня аллергия на что-то.
- Наверное, это реакция на искусственный снег, - предположила редактор программы, провожающая певицу.
- Скорее всего. Я тоже что-то почувствовала. Это же все-таки синтетика, - резюмировала Ирина Аллегрова.
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Первый муж подруги Пугачевой Милы Олег Андреев работал в советские годы в «Экспортлесе» - объединении, входившем в состав Министерства внешней торговли. С Аллой Борисовной Мила Андреева познакомилась в пансионате и впоследствии помогла певице и ее тогдашнему мужу режиссеру Александру Стефановичу достать мебель в их новенькую квартиру на Тверской (подробности).
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