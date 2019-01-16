2019-01-16T03:54:49+03:00
Звезды

Пугачева покинула съёмки из-за приступа аллергии

Так 69-летняя певица отреагировала на искусственный снег
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева покинула съемки в "Останкино"Алла Пугачева покинула съемки в "Останкино"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Алла Пугачева не могла не приехать на съёмки программы Максима Галкина «Сегодня вечером», поскольку выпуск был посвящён ее другу маэстро Игорю Николаеву, написавшему певице множество хитов.

Алла Борисовна выглядела замечательно: стройная, в стильном брючном костюме.

Хорошо смотрелась в кадре и 66-летняя Ирина Аллегрова, ещё одна муза маэстро Николаева. Даже Максим Галкин заметил, мол, годы идут, а Ирина не меняется.

Однако спустя час съёмок легендарные певицы покинули телестудию.

- Я могла и дальше сидеть, но кашель замучил. Еле досидела, - за кулисами призналась Ирине Аллегровой Алла Пугачева. - Видимо, у меня аллергия на что-то.

- Наверное, это реакция на искусственный снег, - предположила редактор программы, провожающая певицу.

- Скорее всего. Я тоже что-то почувствовала. Это же все-таки синтетика, - резюмировала Ирина Аллегрова.

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Первый муж подруги Пугачевой Милы Олег Андреев работал в советские годы в «Экспортлесе» - объединении, входившем в состав Министерства внешней торговли. С Аллой Борисовной Мила Андреева познакомилась в пансионате и впоследствии помогла певице и ее тогдашнему мужу режиссеру Александру Стефановичу достать мебель в их новенькую квартиру на Тверской (подробности).

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