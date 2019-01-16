Биатлонист Тарьей Бе раскрыл отношения со Светланой Слепцовой

Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о дружбе с олимпийской чемпионкой Светланой Слепцовой. Одно время даже ходили слухи о свадьбе спортсменов.

"Почему я постоянно говорю о Слепцовой? Она - мой хороший друг. Это просто чтобы повеселить российских зрителей. Многие русские фанаты следят за мной и подписаны на меня в соцсетях. Слепцова - очень веселая девушка. Я надеюсь, что ей нравится, когда она слышит это по ТВ, - цитирует Олимпийского чемпиона Ванкувера и восьмикратного чемпиона мира "Матч ТВ".

Также Тарьей Бё признался, что Светлана Слепцова навсегда останется его самой любимой биатлонисткой из России. "Были ли у меня отношения со Светланой? Нет-нет-нет. Хотел бы? Безусловно, она очень хорошая девушка и навсегда останется моей любимой русской биатлонисткой", - заявил он.

Олимпийский чемпион Ванкувера предложил Светлане вернуться в спрорт и сделать паспорт его родной страны, если девушка не проходит в состав сборной России: "Слепцова, я скучаю по тебе. Ты должна вернуться к гонкам. Если в России нет места для тебя, ты можешь сделать норвежский паспорт - и добро пожаловать!".

Бё рассказал, что когда он и Света пересекались на вечеринках, то постоянно танцевали. Он вспомнил и то, как с Эмилем Хегле Свендсеном, четырехкратным олимпийским чемпионом, украл у Слепцовой машину. Это произошло на чемпионате мира в Ханты-Мансийске в 2011 году. У Слепцовой стояла заведенная машина. Биатлонисты ее перегнали и из окна своего коттеджа смотрели, как Света будет искать автомобиль.

"Конечно, для меня это был шок. Потом поняла, что это они, и сразу стало легче. Они вообще очень большие шутники. Хотя больше шуток в мою сторону таких серьезных и не было", - признавалась Слепцова. Напомним, биатлонистка ушла из спорта после летнего чемпионата мира в 2017 году, выиграв три золотые медали в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.