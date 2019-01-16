Москвичка получила кредит на покупку квартиры и пропала

О пропаже гражданской жены с крупной суммой денег вечером во вторник,15 января заявил 40-летний москвич. Мужчина уверен, с возлюбленной случилась беда. В числе его версий: ограбление, похищение и даже убийство. Еще бы, ведь в день исчезновения у нее при себе была крупная сумма денег — 6 миллионов рублей. Сейчас эту информацию проверяют в полиции.

- По данному заявлению проводится доследственная проверка. Пока местонахождение 38-летней женщины установить не удалось, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Как удалось выяснить «КП», в день исчезновения супруги оформляли кредит в одной из финансовых организаций в центре Москвы на улице Новой Басманной. Сотрудники попросили подождать несколько часов, после чего муж женщины решил отвезти детей домой. За женой он вернулся после ее звонка и сообщения о том, что деньги получены.

- Я ждал ее около часа, но она так и не появилась. Вечером домой она не вернулась и на телефонные звонки не отвечает, - сообщил в своем заявлении обеспокоенный супруг.

Известно, что пара планировала покупку квартиры в одном из подмосковных городов. Вместе они живут более пяти лет, воспитывают двоих детей. Супруг пропавшей женщины работает в службе такси.

Таинственно исчезнувшая москвичка уже объявлена в розыск. В случае если ее не найдут в течение ближайших суток, будет возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».