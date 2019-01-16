В Госдуме хотят запретить закрывать больницы без согласования с жителями

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, наблюдая за закрытиями в регионах и не только районных больниц, решил защитить их законом.

- В Шимском районе Новгородской области закрыли районную больницу. Региональные власти утверждают, что 70% пациентов не нуждаются в круглосуточном наблюдении, но что делать оставшимся 30%? В 2017 году региональные власти пытались закрыть больницу в Иркутской области, которую я курирую от Государственной Думы. Прямо сейчас в Москве закрыли роддом в районе Зюзино. Год назад Госдума приняла закон, который запрещает закрывать сельские фельдшерско-акушерские пункты без согласования с жителями. Похоже, что назрели новые изменения в законодательстве, - заявил парламентарий «Комсомолке».

Луговой обещает внести в нижнюю палату законопроект, который не позволит региональным властям закрывать медучреждения без предварительного обсуждения с населением.

- Региональным властям надо запретить в принципе закрывать любые медицинские учреждения без проведения общественных слушаний - так же, как это сейчас происходит со строительством новых домов и инфраструктурных объектов. Если жители против - то закрывать больницу, роддом, поликлинику нельзя. Как бы сильно региональным властям не хотелось сэкономить, удобство людей должно быть на первом месте. Но удобство - это в случае с Москвой и другими большими городами, где от одного роддома до другого можно доехать за несколько минут. В случае с районными больницами речь может идти о жизни и смерти. Поэтому я намерен всесторонне изучить вопрос и внести соответствующую законодательную инициативу. Право людей на медицинскую помощь прописано в Конституции - и никому не позволено его нарушать! - заключает депутат.