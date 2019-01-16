На Московских центральных диаметрах деньги за проезд спишут с банковской карты

Новое наземное метро - Московские центральные диаметры (МЦД) - запустят уже в конце этого года - начале 2020-го. Напомним, к 2025 году пригородные электрички будут кататься через весь город с севера на юг и с запада на восток. Для примера - после соединения Белорусского и Савеловского направлений получится новая наземная ветка метро длиной около 50 километров. Первыми станут маршруты «Одинцово-Лобня» и «Нахабино-Подольск».

Уже сейчас понятно, что за проезд на МЦД можно будет платить так же, как и в обычном метро. В первую очередь картой «Тройка», которая действует в подземке, на МЦК, в наземке, электричках и аэроэкспрессах. Пассажирам не придется покупать дополнительный билет при пересадке с МЦД на другой общественный транспорт.

При этом деньги за проезд станут списывать и с банковской карты, поддерживающей технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, турникеты на платформах оснастят терминалами для бесконтактной оплаты проезда. К ним нужно просто приложить гаджет или карту. Такая система уже действует в метро и на МЦК.

Кстати, поезда на МЦД будут ходить, как и в метро, - с 5.30 до 1.00. Интервалы движения - не более 5 - 6 минут в часы пик.