2019-01-16T15:36:36+03:00
Экономика

Чубайс призвал ввести соцнормы энергопотребления

Глава "Роснано" посетовал на слишком дешевое электричество в России
Елена ОДИНЦОВА
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Анатолий Чубайс.Анатолий Чубайс.Фото: Тимур ХАНОВ
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Россия — одна из самых энергорасточительных стран в мире. А все потому, что электричество у нас стоит примерно в два раза меньше, чем в среднем в мире. На это, выступая на Гайдаровском форуме, посетовал глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

По его словам, у нас в стране с 2014 года роста энергоэффективности нет.

- Так получилось по двум причинам - из-за девальвации рубля и проведенной реформы электроэнергетики, в рамках которой был создан рынок электроэнергии и появилась конкуренция на рынке, снизилась цена на электроэнергию. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности, - считает Чубайс.

Резко повышать плату для всех он, правда, предлагать не стал, признав, что «Россия — страна бедная». И призвал создать ситуацию, «при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне». О чем речь? А о введении социальных норм потребления.

- Кажется, сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки - тема под названием "социальная норма потребления" - это и есть логика, при которой, если потребление семейное меньше 300 кВт -ч, остаётся тот же тариф, а в случае превышения этого объема появляется прогрессирующая норма, - порадовался глава «Роснано».

Да, это он о тех самых соцнормах, речь про которые уже несколько раз заходила — но вызывала довольно-таки серьезное неприятие в обществе. Поскольку возникали опасения: платить-то больше в итоге станут не столько богатые, сколько наоборот самые бедные. Именно у бедных семей обычно старая техника, пожирающая большое количество электроэнергии, и нет денег на замену ее новой, более энергоэффективной.

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