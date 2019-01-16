В России предложили смягчить условия маткапитала для погашения кредита

Ассоциация российских банков нашла способ снизить выплаты по ипотеке с материнским капиталом. Банкиры хотят разрешить родителям оформлять детям долевую собственность на жилье после полной выплаты кредита. Это облегчит процедуру его рефинансирования. Сейчас родители, которые хотят перекредитоваться на более привлекательных условиях, практически не могут это сделать.

При оформлении ипотеки приобретенное жилье всегда передается банку в залог. Если для погашения кредита используется материнский капитал, после снятие обременения заемщик обязан наделить супруга и детей долями в квартире. При рефинансировании такого кредита обременение снимается. Перед заключением нового договора приходится оформлять доли собственности на всех членов семьи. Потом квартира должна быть снова передана в залог, но уже новому банку. И тут возникает проблема. Потому что залог квартиры, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему, может быть оформлен только с согласия органа опеки и попечительства. А те разрешение дают крайне редко.

Поправки должны упростить жизнь ипотечникам. Оформлять жилье в собственность они будут теперь только после полного погашения кредита, в том числе и рефинансированного. Госдума обещала рассмотреть предложение банкиров в феврале.

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