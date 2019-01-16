Легендарный хоккеист Борис Михайлов: Раньше тех, кто на трибунах ругался матом, забирали в милицию

Вчера на официальном сайте хоккейного клуба ЦСКА появилось необычное обращение к болельщикам:

«Информируем вас, что в связи с продолжающимися нарушениями Правил поведения в спортсооружении на выездных матчах ЦСКА, которые влекут за собой наложение дисциплинарных санкций на клуб, централизованный гостевой сектор болельщиков ЦСКА до окончания регулярного чемпионата КХЛ организовываться не будет.

Просим вас с пониманием отнестись к данному решению.»

О конфликте между руководством армейского клуба и фанатами, которые в штыки приняли переезд команды из старенького дворца на Ленинградке на «ВТБ Арену» мы уже писали. Но, чтобы война зашла так далеко и клуб фактически отказался от своих болельщиков - такого еще в нашем хоккее на было.

Прокомментировать эту ситуацию мы попросили нашего легендарного хоккеиста Бориса Михайлова, который выступал за ЦСКА 13 лет (с 1967 по 1980 годы).

- Борис Петрович, как помирить болельщиков с руководством клуба и надо ли это делать?

- Клуб готов к разговору, готов принимать всех болельщиков и фанатов нашего клуба. Я думаю, что это правильная позиция. Приходите, болейте. Но болейте культурно. С людьми, которые ругаются, борется все наше общество. Такую линию проводит и КХЛ. Для болельщиков строятся современные дворцы спорта, чтобы всем было удобно, чтобы туда можно было придти с детьми.... А эти выкрики матом в стихах или не в стихах, оскорбительные банеры только отпугивают зрителей. Естественно, он думает, в следующий раз идти или не идти.

- В ваши времена болельщики сквернословили на трибунах?

- У нас никогда мата не было. Если и был, сразу милиция выводила. За это могли и 15 суток дать... А сейчас болельщиков, которые выкрикивают нецензурную брань, никак не штрафуют. За невоспитанных фанатов большие штрафы Лига накладывает на клуб. Исходя из этого руководство ЦСКА и выпустило такое обращение к болельщикам. Потому что, как мне известно, есть фанаты, которые нормально ведут себя, а есть и другие, о которым мы с вами говорим.

- Но что фанатам не нравиться - ведь с переездом в новый дворец посещаемость матчей ЦСКА увеличилась в два раза?

- Меньше шести тысяч вообще не было. При том, что некоторые фанаты призывали к бойкоту. Но все это все рухнуло. Болельщик ходит на хоккей и с удовольствием. Понимаете, там современные условия. Приходят семьями, дети пляшут под музыку.

- А команда идет на первом месте...

- Да играет команда. И я призываю болельщиков: болейте, но только не ругайтесь, не оскорбляйте, не переходите на личности. Вы забываете, для чего вы пришли. И команда после игры поздравляет, говорит спасибо фанатам. Но надо же вести себя нормально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть спорт без фанатов?

Вдруг вы не знаете, но в хоккее сейчас бушуют страсти. Самый титулованный клуб страны ЦСКА расстался со своим намоленым, но имеющим маленькую вместимость дворцом на Ленинградке (4500 зрителей) и переехал на Автозаводскую, на новенькую «ВТБ-арену» (12000). Которую по такому случаю даже переименовали в «ЦСКА-арену». Казалось бы ничто в этой информации не должно вызывать злости и раздражения (подробности)