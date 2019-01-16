За 2018 год в системе «Платон» зарегистрировалось больше 100 тысяч перевозчиков грузов

За минувший год в государственной системе «Платон» зарегистрировалось более 100 тысяч грузоперевозчиков, их число увеличилось на треть до 452 тысяч владельцев большегрузов. На сегодня в госсистеме зарегистрировано свыше 1,12 млн грузовиков. Самые внушительные изменения произошли после передачи полномочий по контролю за нарушителями Ространснадзору.

«На ремонт дорог и мостов с помощью системы «Платон» собрано более 63,7 млрд рублей, из них 23,5 млрд руб. – за 2018 год. На эти средства было отремонтировано более 2000 км дорог, ведется ремонт федеральной трассы Р-243 от Костромы до Перми, а также продолжаются работы по строительству и реконструкции 31 моста», - сообщает пресс-служба системы сбора платы «Платон».

Только в 2018 году за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками за использование дорог через государственную систему «Платон», было построено и восстановлено пять мостов: через Волгу в подмосковной Дубне, через Терек в Чечне, через реку Сосна в Орловской области, а также Белореченский мост в Краснодарском крае и мост через реку Чепца в Глазове. В 2019 году откроется еще один мост в Удмуртии, два моста в Орловской области и Фрунзенский мост в Самаре.

Обратим внимание, что грузоперевозчики сами определяют дороги, которые будут восстанавливаться за счет средств системы «Платон», в рамках проекта Общероссийского народного фронта – «Карта убитых дорог».