Аэрофлот предлагает самую высокооплачиваемую вакансию в Москве

Командир пассажирского самолета, директор по продажам e-commerce и Android-разработчик - самые высокооплачиваемые вакансии на начало 2019 года в городах-миллионниках России. Об этом сообщает кадровый портал Rabota.ru, результаты которого имеются в распоряжении информационного агентства ТАСС.

Так, согласно исследованию, в Москве самая высокооплачиваемая вакансия предлагается в компании «Аэрофлот» на должность командира воздушного судна. Соискатель на эту должность может рассчитывать на заработную плату в размере 650 тыс. рублей в месяц. В Санкт-Петербурге самая высокооплачиваемая вакансия - директор по продажам e-commerce (электронная коммерция - «КП») с зарплатой 350 тыс. рублей. В Екатеринбурге рейтинг высокооплачиваемых специалистов возглавил Android-разработчик с зарплатой 160 тыс. рублей.

Результаты исследования получены на основе анализа имеющихся данных портала Rabota.ru, где размещено порядка 200 тыс. вакансий.