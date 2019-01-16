«Роды в удовольствие»: Марию Порошину на выписке встречала вся ее семья

11 января в элитном подмосковном роддоме появился на свет пятый ребенок известной артистки. 45-летняя Марина Порошина стала мамой сыночка. Об этом актриса сама сообщила фанатам на следующий день.

poroshinamariyamikhaylovna Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой!!!

- Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой!!! Это сын!!! Благодарю! Благодарю! Благодарю! - написала она в Инстаграме. Многодетная мама очень радовалось тому, как ей было комфортно в элитной клинике. Мария рожала в центре «Мать и дитя» в третий раз. Роды VIP-уровня здесь стоят около 700 тысяч рублей. Тут и питание 6-разовое, и отношение соответствующее.

Уже несколько месяцев народ гадает, кто же отец сына Порошиной? Последние 17 лет актриса была замужем за актером Ильей Древновым, однако развод случился, когда Мария была уже на сносях.

Кто же придет встречать актрису из роддома с пятым ребенком? Мария Порошина тут не подвела. Не стала делать тайну из своей выписки. Встречать с малышом ее пришли все ее любимые люди: четыре дочери и мама.

Вся большая семья актрисы радовалась вместе с ней. Мария выглядит самым счастливым человеком на земле!

poroshinamariyamikhaylovna Мы - домой! Очень соскучилась по своим девчонкам

- Мы - домой! Очень соскучилась по своим девчонкам! - написала она и не забыла еще раз похвалить роддом, назвав его санаторием. - Родил, отдохнул и с новыми силами в жизнь! Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку!

Как сообщили в медучреждении, роды у Порошиной принимала кандидат наук, завотделением патологии беременности.

- Когда роды в удовольствие, - пишут сотрудники роддома. - Будем рады следующей встрече! Спасибо акушеру-гинекологу Ирине Юрьевне Бреслав за полное спокойствие и хорошее настроение нашей мамочки на протяжении всей беременности и во время родов. Наши очередные идеальные роды.

Напомним, Мария Порошина была замужем дважды. Первый брак с актером Гошей Куценко не был зарегистрирован, в этих отношениях родилась дочь Полина, ей 22 года.

Вторым мужем актрисы стал актер Илья Древнов. У них родились трое дочерей. Младшей Глафире 3 года, средней Аграфене 8 лет, Серафиме 13 лет. Кто отец пятого ребенка и какое она придумала мальчику имя, актриса держит в тайне.

Илья ДревновФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После того, как на съемочной площадке одного из российских сериалов стало очевидно, что снимающаяся в картине Мария Порошина в положении, вокруг ее имени появился миллион загадок. Почему актриса на больших сроках беременности решила развестись с мужем и отцом ее троих дочерей?

Первой версией был роман с коллегой Ярославом Бойко.

vokrug_tv В конце августа стало известно о том, что 44-летняя Мария Порошина готовится стать матерью в пятый раз

Пару недель этот вариант продержался, пока Порошина сама не опровергла слухи. После того, как от женатого Бойко отвязались, вопрос с тем, кто же будущий счастливый отец никуда не делся. Мало того, что многодетная артистка решила родить в 45 лет, так еще и развелась беременной. Кто отец?

poroshinamariyamikhaylovna Вечерело

Фото, опубликованное с какого-то теплого курорта, а заодно и заявление матери актрисы Натальи Красноярской создали новую версию, мол, Порошина беременна от иностранца. Поэтому и развод, поэтому о папе никто ни сном, ни духом. Но после того, как «Комсомолка» провела свое расследование, поговорив с окружением актрисы, стало примерно ясно, что скорее всего нет никакого иностранца, а сына Мария Михайловна родила от теперь уже бывшего мужа, с которым больше не смогла вместе жить и беременность ее не остановила.

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