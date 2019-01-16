Свобода от имплантов и ботокса: Мать супермоделей Беллы и Джиджи Хадид выкачала из себя всю химию
Мама двух самых высокооплачиваемых супермоделей в мире сделала то, что достойно уважения. Иоланда Хадид сама красавица, иначе вряд ли 23-летняя Джиджи и 22-летняя Бэлла Хадид обладали бы такими сногсшибательными фигурами.
Но женщина многие десятилетия занималась всем тем, что раньше было доступно только избранным и очень богатым людям.
Иоланде очень повезло с внешностью, но и она не избежала пластической хирургии и кучи всего, что предлагает косметологии ради сохранения молодости.
Иоланда Хадид была замужем за воротилой строительного бизнеса миллионером Мохамедом Хадидом. У них помимо дочерей есть еще сын Анвар, ему 19 лет.
Вот примерно в это время она и начала эксперименты над собой. Но к 55 годам поняла: или избавится от силикона и других токсических веществ, или умрет.
Этому мать супермоделей посвятила пост именинницы в соцсети. И опубликовала фото, где нет ни имплантов, ни ботокса.
- 55 и внутренняя улыбка. Наконец, возвращаюсь к 1964 году моего рождения, чтобы жить в теле, свободном от грудных имплантов, филлеров, ботокса, растяжек и всякой ерунды. Все это, как мне казалось, было нужно, чтобы не отставать от общественных стандартов. Я верила, что именно так должна выглядеть сексуальная женщина, а в это время эти токсические вещества едва не убили меня. Ваше здоровье — это ваше богатство. Поэтому, пожалуйста, принимайте взвешенные решения и прежде чем делать что-то со своим телом, серьезно изучите информацию обо всех этих процедурах и препаратах. Мне потребовалось много лет, чтобы исправить то, что я делала. Я, наконец, освободилась и поняла, что должна подходить не под чьи-то стандарты, а под свои собственные. Мы должны научиться любить себя и свою уникальную, единственную в своем роде красоту в любом возрасте. Красота не имеет смысла без здоровья, - написала она.
Всем бы достичь подобного просветления тогда, когда еще не слишком поздно.