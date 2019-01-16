Свобода от имплантов и ботокса: Мать супермоделей Беллы и Джиджи Хадид выкачала из себя всю химию

Мама двух самых высокооплачиваемых супермоделей в мире сделала то, что достойно уважения. Иоланда Хадид сама красавица, иначе вряд ли 23-летняя Джиджи и 22-летняя Бэлла Хадид обладали бы такими сногсшибательными фигурами.

yolanda.hadid The little girls that grow up to be your best friends forever.....

Но женщина многие десятилетия занималась всем тем, что раньше было доступно только избранным и очень богатым людям.

yolanda.hadid The summers that come and go, throw back to the 90s....

Иоланде очень повезло с внешностью, но и она не избежала пластической хирургии и кучи всего, что предлагает косметологии ради сохранения молодости.

yolanda.hadid In my book Believe Me I share the wisdom of my healed pain, treatments and how I found the way to remission

Иоланда Хадид была замужем за воротилой строительного бизнеса миллионером Мохамедом Хадидом. У них помимо дочерей есть еще сын Анвар, ему 19 лет.

yolanda.hadid Met Ball with my love

Вот примерно в это время она и начала эксперименты над собой. Но к 55 годам поняла: или избавится от силикона и других токсических веществ, или умрет.

Этому мать супермоделей посвятила пост именинницы в соцсети. И опубликовала фото, где нет ни имплантов, ни ботокса.

yolanda.hadid Fifty Five and smiling from the inside out....

- 55 и внутренняя улыбка. Наконец, возвращаюсь к 1964 году моего рождения, чтобы жить в теле, свободном от грудных имплантов, филлеров, ботокса, растяжек и всякой ерунды. Все это, как мне казалось, было нужно, чтобы не отставать от общественных стандартов. Я верила, что именно так должна выглядеть сексуальная женщина, а в это время эти токсические вещества едва не убили меня. Ваше здоровье — это ваше богатство. Поэтому, пожалуйста, принимайте взвешенные решения и прежде чем делать что-то со своим телом, серьезно изучите информацию обо всех этих процедурах и препаратах. Мне потребовалось много лет, чтобы исправить то, что я делала. Я, наконец, освободилась и поняла, что должна подходить не под чьи-то стандарты, а под свои собственные. Мы должны научиться любить себя и свою уникальную, единственную в своем роде красоту в любом возрасте. Красота не имеет смысла без здоровья, - написала она.

Всем бы достичь подобного просветления тогда, когда еще не слишком поздно.