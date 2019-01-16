2019-01-16T19:37:06+03:00
Экономика

В Москве задержали гендиректора крупной российской водочной компании

Игорь Савельев может быть связан с уголовным делом о «мошенничестве, совершенном организованной группой в особой крупном размере»
Семен ЕЛЕНИН
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Игорь Савельев возглавляет Алкогольную Сибирскую ГруппуИгорь Савельев возглавляет Алкогольную Сибирскую Группу
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В Москве задержан генеральный директор одной из крупнейших водочных компаний. Игорь Савельев возглавляет Алкогольную Сибирскую Группу (АСГ), которая является производителем популярных марок водки «Пять озер» и «Хаски».

Как стало известно, днем во вторник в офис компании АСГ в «Москва Сити» приехали сотрудники правоохранительных органов. После недолгого разговора Савельева увезли. Сообщается, что 57-летний топ-менеджер проходит по уголовному делу о «мошенничестве, совершенном организованной группой в особой крупном размере». Пока он задержан на 48 часов. В течение этого времени ему могут предъявить обвинение и выйти в суд с ходатайством об аресте.

Задержание Савельева уже подтвердил владелец Алкогольной сибирской группы (АСГ) Андрей Стрелец, сообщает РБК. Однако по словам бизнесмена, случившееся «никак не связанно с АСГ». Более того, как оказалось, в день задержания Игорь Савельев уволился, сославшись на некие личные проблемы.

Некоторые СМИ написали, что из офиса на Пресненской набережной Савельева вывели сотрудники МВД, однако в пресс-службе московской полиции «Комсомолке» сообщили:

- По данному факту у нас нет никакой информации.

Отметим, что до АСГ Игорь Савельев в течение 15 лет работал в системе американской компании Wrigley. Сначала возглавлял российский офис известного производителя жевачек, затем стал президентом компании по региону Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Африка, Южная Америка. На пост гендиректора Алкогольной сибирской группы он был назначен осенью 2015 года.

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