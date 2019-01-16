Муж на две семьи

Недавно во «ВКонтакте» пишет мне одна симпатичная дама:

«Здравствуйте, Дарья!

У меня для вас есть жизненные истории - закачаетесь. Ни в одном блоге не прочтете. Давайте расскажу? А вы с читателями обсудите».

Конечно, давайте, дорогая!

«...Одна моя знакомая, назовем ее Елена, купила домик в поселке таунхаусов. На тот момент у нее был муж и ребенок. Правда ребенок от первого брака.

Сделали они ремонт в своем домике, переехали, и всё бы ничего, да их новый сосед - пусть он будет Егор - затеял у себя ремонт. И стал частенько по-соседски заходить - якобы за советами «по ремонту». И вспыхнула между Еленой и Егором страсть.

А у Егора тоже - жена и трое детей, самому маленькому шесть месяцев. Пока шёл ремонт, он жил в таунхаусе один, а семье своей снимал квартиру в городе.

Длилось это два года: Егор и ремонт успевал делать, и соседку любить...

Тем временем Елена развелась с мужем, осталась одна в своем таунхаусе и только ждала, когда любимый мужчина примет решение. И вот настал час икс. Ремонт у Егора закончился: пора перевозить семейство в новый дом.

Елена все это время думала, как ей жить дальше - то ли точку поставить на отношениях, то ли идти до конца.

Выбрала второй вариант - забеременела.

В результате Егор перевез жену с детьми в новый дом, а сам ушел к Елене. Теперь так и живут они по-соседски все вместе. По вечерам он возвращается с кучей пакетов и по очереди разносит их в два дома. Уморительная картина! Елена счастлива. Насчёт Егора не знаю, но, похоже, его тоже все устраивает... Вот как бывает.

С уважением,

Галина».

Описали вы, Галина, ценный психологический тип - «святой мужчина».

Некоторые антропологи считают, что эти свойства - заботливость, ответственность - помогли нашему виду развиться в человечество. А шимпанзе, например, которые поедают своих сородичей, так обезьянами и остались.

«Святые мужчины» несут свет и добро. Они помогают женщинам не скатиться в махровый феминизм, своим собратьям подают высокий пример и вообще полезны для эволюции.

Хотя иной раз спросишь какого-нибудь «святого мужчину»: «А ты сам-то счастлив?» Он в ответ только о семье и ребятишках бубнит. Мол, счастье в детях, а что такое «он сам», он не очень и понимает.

Сегодня такой архаичный человек автоматом записывается неудачники.

Его поносят на чем свет - и «лох», и «оладух», и «алень» - а он живет себе, деньжата зашибает, детишек растит в простоте душевной. Иногда вот, как Егор, целых две семьи содержит, забавляя соседей своим хозяйственным видом. Но мне почему-то не кажется, что он несчастлив. Может, ему классно?

А что вы думаете, дорогие читатели? Расскажите на форуме. Нам с Галиной очень интересно, с удовольствием поддержим беседу. И делитесь со мной своими мыслями, чувствами, историями по адресу dariaz@kp.ru .

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.